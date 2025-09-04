Accueil » Philips Hue dévoile une vague de produits à l’IFA 2025 : ampoules, pont Pro, rubans LED et plus encore

Lors du salon IFA 2025 à Berlin, Philips Hue a présenté la plus grande série de lancements de son histoire. Au programme : un nouveau Bridge Pro pour son écosystème Zigbee, une gamme d’ampoules plus abordables, des rubans lumineux repensés, ainsi que de nouvelles options pour l’extérieur.

La marque élargit aussi sa gamme Hue Secure avec une sonnette vidéo et une caméra améliorée.

Hue Bridge Pro : le cœur de l’écosystème se réinvente

Après 10 ans sans évolution, le nouveau Hue Bridge Pro commercialisé à 89,99 € apporte un design noir épuré, plus de puissance et une mémoire accrue. Il peut connecter jusqu’à 150 lumières et 50 accessoires, soit trois fois plus que le Bridge V2.

Parmi ses nouveautés :

stockage de plus de 500 scènes personnalisées,

temps de réponse réduits,

compatibilité Wi-Fi 2,4 GHz (plus besoin de le coller à la box),

fonction MotionAware transformant vos ampoules Hue en détecteurs de mouvement.

Une migration simplifiée permet de transférer vos réglages actuels en quelques clics. La possibilité de fusionner plusieurs ponts vers un seul Bridge Pro arrivera d’ici fin 2025.

Hue Essentials: des ampoules plus abordables

Longtemps critiqué pour ses prix élevés, Philips Hue lance la gamme Hue Essentials, pensée pour démocratiser la maison connectée.

Ampoule A19 : 24,99 euros (pack de 4 à 60 euros)

GU10 Spot : 24,99 euros (pack de 4 à 60 euros)

BR30 Downlight : 24,99 euros (pack de 2 à 40 euros)

Ruban RGB : 59,99 euros (5 m) ou 99,99 euros (10 m)

Flex Strip néon : 99,99 euros (5 m) ou 169,99 euros (10 m)

Elles conservent l’essentiel des fonctions Hue (scènes, automatisations, compatibilité avec Alexa, Google et Apple Home via Matter-over-Thread), mais avec des performances un peu réduites (plage blanche 2200–6500K, luminosité moindre).

Nouvelles ampoules haut de gamme et ChromaSync

La nouvelle génération d’ampoules Hue A19 gagne en efficacité (–40 % de consommation) et peut descendre à 0,2 % de luminosité. Les modèles couleurs intègrent désormais la technologie ChromaSync, offrant une reproduction des couleurs fidèle et homogène.

Tarifs :

15,99 euros pour la version White,

44,99 euros en White Ambiance,

59,99 euros en White & Color Ambiance.

Les rubans lumineux passent à la vitesse supérieure

Philips Hue dévoile sept nouveaux modèles, dont :

OmniGlow (dès 139,99 euros) avec LEDs ultra-denses pour une lumière uniforme,

Flux Strip (dès 69,99 euros pour 3 m),

Flux Ultra Bright jusqu’à 6000 lumens,

versions extérieures avec ruban gradient et flex néon (dès 149,99 euros).

Des accessoires (angles, câbles d’extension, connecteurs) permettent d’atteindre 20 m de longueur personnalisée.

Éclairage extérieur permanent Festavia

Pour prolonger l’ambiance toute l’année, Hue lance des solutions permanentes :

Festavia Globe String Lights (dès 159,99 euros), guirlandes sphériques inspirées des ampoules LightGuide,

Festavia Permanent Lights (dès 119,99 euros), conçues pour rester fixées à la façade d’une maison.

Hue muscle son jeu face à la concurrence

Avec cette vague de lancements, Philips Hue modernise son hub, démocratise l’accès aux ampoules connectées et repousse les limites de l’éclairage décoratif. Entre le Bridge Pro plus puissant, les ampoules Essentials accessibles et les rubans OmniGlow spectaculaires, la marque prouve qu’elle veut rester leader malgré l’émergence d’alternatives plus abordables.