PowerToys 0.93 et 0.94 : nouveautés, Spotlight mode et gestion des raccourcis

Microsoft continue de chouchouter les utilisateurs avancés de Windows avec sa suite PowerToys, et les mises à jour 0.93 puis 0.94 apportent une pluie de nouveautés.

Entre un Command Palette plus rapide, un mode Spotlight pour la souris et désormais la gestion des conflits de raccourcis, ces versions 0.93 et 0.94 consolident PowerToys comme l’outil indispensable pour personnaliser et doper Windows 11.

PowerToys 0.93 : vitesse et efficacité au rendez-vous

La mise à jour 0.93 s’est concentrée sur les performances. Grâce à l’activation de la compilation Ahead of Time (AOT) dans le Windows App SDK, Microsoft annonce :

une réduction de 15 % de la mémoire au démarrage,

un temps de chargement 40 % plus rapide,

un temps de chargement des extensions réduit de 70 %,

et une taille d’installation divisée par deux (121 Mo ➝ 53,6 Mo).

Côté fonctionnalités, plus de 99 bugs du Command Palette ont été corrigés. De nouvelles options font leur apparition :

retour de l’historique du presse-papiers,

raccourcis clavier pour les menus contextuels,

possibilité d’épingler ses applis favorites.

Microsoft a aussi revu le panneau des paramètres pour le rapprocher visuellement de celui de Windows 11, rendant l’interface plus claire et cohérente.

Nouveau Spotlight mode pour la souris

Autre nouveauté phare de la 0.93 : l’ajout d’un Spotlight mode dans l’outil Mouse Highlighter. Idéal pour le partage d’écran ou l’enregistrement vidéo, il permet d’assombrir l’écran sauf autour du curseur (ou l’inverse), et de personnaliser la couleur et la transparence de la zone mise en évidence.

De quoi attirer l’attention sur une zone précise en réunion ou en tutoriel.

PowerToys 0.94 : enfin une gestion des conflits de raccourcis

Avec la version 0.94, Microsoft répond à une demande récurrente : savoir quand deux raccourcis entrent en conflit. La nouvelle fonctionnalité met en évidence les conflits en rouge et permet de réassigner rapidement une combinaison de touches. Une bénédiction pour les power users qui jonglent avec plusieurs modules.

Bientôt un mode auto clair/sombre

Autre fonctionnalité attendue : un utilitaire pour basculer automatiquement entre le mode clair et le mode sombre de Windows 11 selon un horaire défini ou en fonction du lever/coucher du soleil. Une option déjà présente sur iOS et Android, mais qui manquait cruellement à Windows. Cette nouveauté est prévue pour la prochaine mise à jour.

Disponibilité et téléchargement

Les versions 0.93 et 0.94 de PowerToys sont déjà disponibles en téléchargement via le Microsoft Store ou le dépôt GitHub officiel. Avec ces ajouts, PowerToys s’affirme plus que jamais comme la boîte à outils ultime pour booster Windows 11, que ce soit en productivité, en ergonomie ou en personnalisation.