PowerToys : L'outil de zoom et d'annotation ZoomIt intégré

Microsoft continue d’enrichir PowerToys, son ensemble d’outils destinés aux utilisateurs avancés de Windows 11. La version 0.88 vient d’être déployée, apportant de nombreuses corrections de bugs ainsi qu’une nouvelle fonctionnalité majeure : ZoomIt.

ZoomIt : un outil puissant pour les présentations

L’ajout le plus notable de cette mise à jour est l’intégration de ZoomIt, un outil de zoom, d’annotation et d’enregistrement d’écran conçu pour améliorer les présentations et les démonstrations techniques.

Créé en 1996 par Mark Russinovich, Aaron Margosis et John Stephens, ZoomIt était jusqu’à présent un outil indépendant de la suite Sysinternals. Désormais, il est directement intégré à PowerToys, facilitant son utilisation sans installation supplémentaire.

Fonctionnalités principales de ZoomIt :

Zoomer rapidement sur une partie de l’écran lors d’une présentation.

Annoter ou surligner des éléments pour mettre en avant des informations importantes.

Effacer instantanément les annotations en appuyant sur la touche Échap (Escape).

Corrections et améliorations dans PowerToys 0.88

Outre l’intégration de ZoomIt, cette mise à jour apporte plusieurs améliorations significatives :

Correction des couleurs d’accentuation dans les applications Windows App SDK sous Windows 10.

Optimisation de la détection des applications exécutées en mode administrateur pour réduire la consommation des ressources.

Correction des crashs rencontrés par certains outils de PowerToys lorsque la GPO (Group Policy Object) désactivant la télémétrie était activée.

Comment télécharger PowerToys 0.88 ?

PowerToys est disponible gratuitement via :

Si vous cherchez à améliorer votre productivité sur Windows 11, cette mise à jour de PowerToys pourrait bien être l’outil qu’il vous faut !