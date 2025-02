OPPO Find X9 : 4 modèles pour rivaliser avec l’iPhone 17 !

Avant même le lancement de la série OPPO Find X8 et de la gamme Reno 13 en Chine, les teasers publiés par la marque ont été comparés à la série iPhone 16, dans le but d’attirer les utilisateurs d’iPhone vers les téléphones OPPO. Cette année, les prochains smartphones des séries Reno et Find devraient suivre une stratégie analogue, visant à capter l’attention des utilisateurs d’iPhone.

Une nouvelle fuite révèle que la série Find X9 comprendra quatre modèles, chacun susceptible de rivaliser avec un modèle correspondant de la série iPhone 17.

Selon une fuite de Digital Chat Station, la série Oppo Find X9 comprendra quatre modèles : Find X9, Find X9 Plus, Find X9 Pro et Find X9 Ultra. Ces appareils devraient être positionnés pour concurrencer les iPhone 17, 17 Plus, 17 Pro et 17 Pro Max.

Find X8 Next: Un modèle compact avec des spécifications impressionnantes

Le Find X8 Next, qui pourrait être lancé en mars en Chine aux côtés du Find X8 Ultra, devrait être équipé d’un écran OLED plat de 6,31 pouces avec une résolution de 1.5K, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un capteur d’empreintes digitales optique intégré à l’écran. Sous le capot, il pourrait être alimenté par le processeur Dimensity 9400 et disposer d’une grande batterie avec support de charge sans fil.

Côté caméra, il pourrait inclure un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique (OIS), un objectif ultra-large de 50 mégapixels et un téléobjectif périscope de 50 mégapixels. Le téléphone devrait également introduire un nouveau curseur d’alerte de type poussoir.

Série Find X9 : Des écrans plats et des caméras avancées

Bien que les spécifications exactes de la série Find X9 ne soient pas encore connues, il est probable que les quatre modèles disposeront d’écrans plats. Le Find X9 pourrait être un modèle compact avec un écran d’environ 6,3 pouces. Les modèles Ultra des générations précédentes, comme les séries X7 et X8, disposaient de caméras périscopiques doubles. Une fuite récente suggère que le Find X9 Ultra pourrait être équipé d’une seule caméra périscopique de 200 mégapixels au lieu de deux capteurs périscopiques.

Le Find X9 Ultra pourrait être équipé du processeur Snapdragon 8 Elite 2, tandis que les autres modèles pourraient être alimentés par le Dimensity 9500. La série Find X9 devrait être lancée en octobre de cette année.

Avec la série Find X9, OPPO semble déterminée à offrir des alternatives solides aux utilisateurs d’iPhone. Avec des modèles compacts, des écrans plats, des caméras avancées et des processeurs puissants, OPPO pourrait bien attirer une partie des utilisateurs d’iPhone vers ses propres appareils. Reste à voir comment ces nouveaux modèles seront accueillis par le marché et s’ils parviendront à concurrencer efficacement les iPhone 17.