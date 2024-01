DJI Mic 2 dévoilé : un microphone sans fil innovant pour les créateurs de contenu

DJI est principalement connue pour son matériel de prise de vue (drones, cardans et caméras d’action), mais l’entreprise chinoise possède un autre produit qui a fait fureur auprès des créateurs de contenu, des vloggers et des journalistes : le DJI Mic, un minuscule microphone sans fil à clipser qui améliore instantanément la qualité audio des vidéos.

Il vient de faire peau neuve avec le DJI Mic 2, dont l’apparence est très similaire à celle de l’original, mais dont les fonctionnalités et les améliorations sont nombreuses.

En tête de liste des nouveautés du DJI Mic 2 figure un mode antibruit. Ce mode réduit les bruits de fond et les bavardages tout en clarifiant le son de la voix. Cette fonctionnalité, apparemment « assistée par l’IA », ferait un excellent travail pour garder les sons vocaux clairs et isolés tout en réduisant le bruit ambiant, tandis que la bonnette permettra d’atténuer les interférences dues au vent.

Autre nouveauté : la possibilité de connecter un émetteur directement à un appareil via Bluetooth, sans passer par le récepteur, ce qui permet de voyager vraiment léger. Le Mic 2 ajoute également un nouveau mode d’enregistrement flottant 32 bits, qui augmente la plage dynamique de l’audio (habituellement 24 bits) au détriment de l’espace de stockage, ce qui permet une plus grande marge de manœuvre pour l’édition en post-production.

Chaque émetteur est livré avec 8 Go de stockage intégré, tout comme le Mic original, mais leurs batteries internes ont été légèrement améliorées de sorte qu’ils offrent désormais jusqu’à 6 heures d’enregistrement sur une charge complète — et jusqu’à 18 heures lorsqu’ils sont associés à l’étui de chargement mentionné ci-dessous.

Une nouvelle ère pour les microphones sans fil

La portée de la transmission sans fil reste la même (jusqu’à 250 m) et, comme avec l’original, vous pouvez transporter et charger deux émetteurs et un récepteur dans un étui de chargement de poche très pratique. Il y a également de la place à l’intérieur pour des adaptateurs Lightning et USB, qui se glissent à l’arrière du récepteur et vous permettent de le connecter directement à un smartphone ou à une tablette.

Le DJI Mic 2 peut être commandé dès maintenant sur le site Web de DJI et auprès d’autres revendeurs. Comptez environ 349 euros pour un pack comprenant deux émetteurs, un récepteur et l’étui de chargement, ou 219 euros pour un seul émetteur et récepteur (sans étui de chargement, bien que vous puissiez en acheter un séparément pour 69 euros). Les émetteurs supplémentaires coûtent 99 euros, et un accessoire DJI Lavalier Mic qui peut être connecté à un émetteur pour un enregistrement plus discret est disponible pour 39 euros.