OPPO Find X9 : écran plat, batterie géante et triple capteur de 50 mégapixels au programme

Alors que son lancement est prévu pour octobre en Chine, le futur OPPO Find X9 se dévoile peu à peu grâce à une nouvelle fuite signée Yogesh Brar, relayée par XpertPick.

Ce modèle viendra épauler le Find X9 Pro au sein de la nouvelle génération de flagships de OPPO. Et si les informations se confirment, on pourrait bien avoir affaire à l’un des smartphones les plus complets — et endurants — du marché.

OPPO Find X9 : Un design à écran plat, loin des courbes habituelles

Contrairement aux précédents modèles de la série Find X, l’écran du Find X9 serait totalement plat. Il s’agirait d’une dalle OLED LTPO de 6,59 pouces avec une définition 1.5K et un taux de rafraîchissement adaptatif 120 Hz. L’affichage serait accompagné d’un capteur d’empreintes digitales ultrasonique intégré à l’écran, comme sur les modèles les plus haut de gamme.

Côté performances, le Find X9 embarquerait le tout nouveau MediaTek Dimensity 9500, la même puce que sur le Find X9 Pro. C’est un choix audacieux, MediaTek étant de plus en plus compétitif face à Qualcomm.

Mais c’est surtout la batterie de 7 025 mAh qui impressionne. C’est l’une des plus grandes jamais vues sur un flagship, dépassant de loin les standards habituels. Elle serait compatible avec une charge rapide filaire 80W et sans fil 50W, ce qui promet une excellente autonomie et une recharge express.

Triple capteur 50 mégapixels + selfie de 50 mégapixels

Le volet photo s’annonce lui aussi musclé. À l’avant, OPPO miserait sur un capteur selfie Samsung JN1 de 50 mégapixels. À l’arrière, on retrouverait :

Un capteur principal Sony LYT-808 de 50 mégapixels avec OIS

Un ultra-grand-angle Samsung JN5 de 50 mégapixels

Un téléobjectif périscopique Samsung JN9 de 50 mégapixels, avec zoom optique 3x et stabilisation optique (OIS)

Comme toujours, OPPO s’associera à Hasselblad pour le traitement photo, et devrait introduire une nouvelle technologie maison baptisée Lumo Imaging, censée améliorer la colorimétrie et la gestion des scènes complexes.

Un flagship endurant et bien équipé

Parmi les autres caractéristiques attendues :

Android 16 avec ColorOS 16

Haut-parleurs stéréo (dual speakers)

Nouveau moteur linéaire à axe X pour une meilleure vibration

Certification IP68/IP69, ce qui en ferait le smartphone le plus résistant jamais produit par Oppo

Et le retour du bouton “Plus”, absent sur le Find X8

Lancement prévu en octobre, mais pas d’Ultra avant 2026

La série Find X9 devrait être officiellement dévoilée en octobre 2025 en Chine, avec deux modèles au lancement : le Find X9 et le Find X9 Pro. En revanche, le Find X9 Ultra — souvent très attendu pour ses capacités photo — ne serait prévu qu’en 2026, selon les fuites actuelles.