Lancement du DJI Romo : la précision d’un drone pour nettoyer votre maison

DJI, le géant chinois bien connu pour ses drones grand public et professionnels, opère un virage inattendu mais stratégique avec le lancement de son premier aspirateur robot intelligent : le DJI Romo.

Annoncé officiellement le 6 août 2025 à Pékin, cet appareil marque l’entrée de DJI sur le marché de la maison connectée, un secteur en pleine explosion.

Et le moins qu’on puisse dire, c’est que DJI ne fait pas les choses à moitié. Le DJI Romo est un aspirateur haut de gamme qui ne se contente pas de nettoyer : il pense, s’adapte, et apprend, à la manière d’un drone, en exploitant toute l’expertise technologique de la marque en IA, capteurs et navigation autonome.

DJI Romo : Une technologie issue des drones DJI

Le DJI Romo intègre un système de navigation basé sur les mêmes technologies que les drones DJI, comme le Mini 4 Pro ou les modèles agricoles Agras T60. Grâce à un système de perception à 360°, composé de LiDAR, de caméras fisheye binoculaires, et de capteurs laser à large angle, il détecte plus de 100 types d’obstacles différents, y compris les animaux, les câbles fins ou les meubles transparents.

Son intelligence embarquée ajuste en temps réel les trajectoires de nettoyage, optimise les itinéraires, et adapte la puissance en fonction des surfaces. Un vrai robot autonome, capable de nettoyer jusqu’à 178 m² en une seule charge de 3 heures, et de laver jusqu’à 200 m² par remplissage du réservoir d’eau.

Des performances dignes des meilleurs

Là où le DJI Romo se démarque de la concurrence, c’est aussi sur le plan de la puissance. Il propose :

Une puissance d’aspiration de 25 000 Pa , rare dans le segment grand public.

, rare dans le segment grand public. Deux brosses latérales flexibles montées sur des bras robotisés, capables d’atteindre les angles les plus complexes.

Un système de brosses doubles anti-emmêlement et une fonction de surélévation automatique pour éviter de salir les tapis avec la serpillière.

Même la station de recharge est intelligente : elle vide automatiquement le bac à poussière, lave les serpillières, les sèche à l’air chaud pour éviter les bactéries, et stérilise les éléments avec un système à ions argent et UV.

L’IA au service de la maison

L’interface avec l’utilisateur passe par l’application DJI Home, qui permet de piloter le robot à distance, programmer des cycles, et même de suivre le nettoyage en vidéo, grâce à une caméra embarquée dotée de protocoles de confidentialité renforcés. La compatibilité avec les assistants vocaux est bien sûr assurée.

Mieux encore : le DJI Romo apprend au fil des nettoyages. Grâce à une cartographie évolutive, il améliore ses itinéraires, évite les zones sensibles et optimise les zones à fort trafic. C’est la promesse d’un nettoyage plus rapide, plus intelligent et plus efficace.

Trois modèles, trois designs futuristes

DJI propose trois variantes de son robot aspirateur :

DJI Romo S : design classique blanc

DJI Romo A : version semi-transparente avec base blanche

DJI Romo P : entièrement transparent, robot et base, affichant ses composants internes comme une vitrine technologique

Ce look « méduse technologique » n’est pas seulement esthétique : il permet de visualiser clairement les zones de maintenance sans démonter l’appareil, dans un design modulaire pratique.

DJI face à la concurrence

Le marché des aspirateurs robots a connu une croissance de 11,2 % en 2024, avec plus de 20,6 millions d’unités écoulées selon IDC. Des marques comme Roborock, iRobot ou Ecovacs dominent, mais DJI entre dans la danse avec des arguments de poids : une meilleure perception, une IA temps réel, un design novateur et une autonomie renforcée.

À environ 4 699 yuans (soit environ 655 dollars), le DJI Romo se positionne face aux modèles premium du marché, tout en intégrant des fonctionnalités héritées de l’univers des drones professionnels.

Déploiement international prévu en 2025

Pour l’instant, le DJI Romo est disponible uniquement en Chine. Mais DJI a confirmé une commercialisation internationale d’ici fin 2025, sans toutefois préciser les marchés visés. En Europe, DJI pourrait tirer son épingle du jeu grâce à sa notoriété dans la tech, et à une demande croissante pour des produits intelligents haut de gamme.

Le DJI Romo ne marque peut-être que le début. DJI a déjà élargi son catalogue avec des caméras d’action, des stabilisateurs pour smartphone, des stations d’énergie portables et des vélos électriques. Avec ce premier robot domestique, l’entreprise pourrait à terme proposer tout un écosystème d’automatisation intelligente pour la maison.

Les analystes y voient une stratégie de diversification logique, à l’heure où le marché des drones devient mature. Et si DJI réussit son pari avec le Romo, cela pourrait redéfinir les standards du secteur de l’aspirateur robotisé, forçant les autres marques à rattraper leur retard en matière d’intelligence embarquée.