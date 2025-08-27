Accueil » Galaxy S26 Ultra : un design plus arrondi, un écran plus grand, et un retour du module photo ?

Galaxy S26 Ultra : un design plus arrondi, un écran plus grand, et un retour du module photo ?

Alors que le Galaxy S25 Ultra a tout juste fêté ses 6 mois, les premières fuites concernant le Galaxy S26 Ultra suscitent déjà beaucoup d’attention. Selon le leaker réputé Ice Universe, Samsung prépare une nouvelle évolution de son modèle Ultra, avec un design plus arrondi, un écran légèrement agrandi, et quelques retours aux sources.

Galaxy S26 Ultra : Un design toujours moins anguleux

Depuis plusieurs années, la série Ultra de Samsung adoptait un design de plus en plus carré, presque « Note-esque », rappelant l’ère Galaxy Note. Le Galaxy S24 Ultra poussait cette logique avec des coins très anguleux, ce qui offrait une belle esthétique… mais un confort de prise en main discutable.

Avec le Galaxy S25 Ultra, Samsung a amorcé une transition : les coins sont devenus plus arrondis, mais sans perdre complètement l’ADN angulaire de la gamme. Et selon Ice Universe, cette tendance va se renforcer avec le Galaxy S26 Ultra, qui présentera des coins encore plus courbés — plus proches du Galaxy S25/S25+ que du S24 Ultra.

L’objectif semble clair : améliorer l’ergonomie, sans totalement sacrifier le look emblématique de la série Ultra.

Écran plus grand sans augmenter la taille du téléphone

Toujours selon les dernières fuites, le Galaxy S26 Ultra serait équipé d’un écran de 6,89 pouces, contre 6,86 pouces sur le modèle précédent. Cette augmentation n’entraînerait aucun changement de dimensions, car Samsung réduirait encore les bordures pour gagner en surface utile sans alourdir l’appareil.

En parallèle, le smartphone pourrait être plus fin et plus léger — un élément souvent demandé par les fans de la gamme Ultra.

Le retour du module photo surélevé

Autre évolution majeure pressentie : le retour d’un bloc photo visible. Depuis le Galaxy S22 Ultra, Samsung avait opté pour des capteurs photo encastrés individuellement dans la coque, sans plaque unifiée. Un style élégant, mais qui limitait l’espace disponible pour de plus gros capteurs.

Avec le Galaxy S26 Ultra, la marque pourrait faire machine arrière en proposant une zone surélevée qui regrouperait les capteurs principaux, ultra grand-angle et téléobjectif 5x. Cette décision s’expliquerait par l’arrivée de nouvelles optiques plus imposantes, notamment un capteur principal et un téléobjectif améliorés.

Un Snapdragon 8 Elite Gen 2 et une RAM dernière génération

Sous le capot, le Galaxy S26 Ultra serait propulsé par le Snapdragon 8 Elite 2, une puce haut de gamme annoncée comme ultra performante. Samsung y associerait de la RAM nouvelle génération, probablement LPDDR6, pour garantir une expérience fluide, même dans les tâches les plus exigeantes (photo, gaming, IA).

Une rumeur évoque également une nouvelle technologie d’écran baptisée Flex Magic Pixel, destinée à réduire l’angle de vision et protéger la confidentialité de l’utilisateur — une fonction pensée pour éviter les regards indiscrets dans les lieux publics.

Un lancement prévu pour début 2026

Même si nous sommes encore loin du lancement officiel, les rumeurs actuelles dressent le portrait d’un Galaxy S26 Ultra ambitieux et mieux équilibré, aussi bien en termes de design que de performances.

Si Samsung parvient à livrer ce qui est promis, il pourrait réussir un troisième succès consécutif après les S24 et S25 Ultra.