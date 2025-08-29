Accueil » Huawei Mate XTs : Le smartphone pliable à triple pli prendra en charge le stylet

Huawei Mate XTs : Le smartphone pliable à triple pli prendra en charge le stylet

Huawei Mate XTs : le smartphone à triple pli arrive le 4 septembre

Huawei poursuit son aventure dans le monde des écrans pliables avec une annonce majeure prévue pour le 4 septembre : l’arrivée du Mate XTs, son deuxième smartphone tri-pliable.

Et cette fois, la marque semble bien décidée à combiner élégance, puissance et innovation technologique.

Huawei Mate XTs : Un design toujours audacieux, avec une touche d’élégance en plus

Dans une première vidéo officielle publiée cette semaine, l’actrice Yang Mi dévoile le Mate XTs dans une nouvelle finition violette Hibiscus, inédite. Aux côtés de ce coloris élégant, Huawei proposera également des versions noire, rouge et blanche, toutes intégrées à une gamme baptisée Extraordinary Master Edition.

Mais la grande nouveauté visuelle ne s’arrête pas à la couleur : Huawei introduit pour la première fois sur un smartphone à triple pli la prise en charge du stylet, permettant d’annoter des documents ou de prendre des notes avec précision.

Une fonction très attendue dans le monde professionnel et créatif.

Un module photo octogonal… et une nouvelle technologie de capteur de couleur

Côté design, le module photo octogonal, déjà vu sur le Mate XT, fait son retour. Il abrite un quadruple capteur, dont un grand-angle principal, un ultra grand-angle, un téléobjectif périscope… et un nouveau capteur multispectral Red Maple Primary Color Camera.

Déjà introduit sur la série Mate 70, ce capteur multibande est capable de capter des informations lumineuses plus riches, offrant ainsi une restitution des couleurs plus fidèle et plus naturelle, même dans des conditions difficiles. L’ensemble du module bénéficie donc d’une calibration plus fine de la lumière ambiante, au service de toutes les optiques.

Une fiche technique ambitieuse avec la puce Kirin 9020

Sous le capot, le Huawei Mate XTs devrait embarquer le processeur Kirin 9020, basé sur une architecture 1+3+4 :

• Un cœur Taishan “prime” cadencé à 2,5 GHz

• Trois cœurs intermédiaires à 2,15 GHz

• Quatre cœurs basse consommation à 1,6 GHz

Le traitement graphique est assuré par un GPU Maleoon 920 à 840 MHz, couplé à une mémoire vive de 16 Go. Trois options de stockage sont prévues : 256 Go, 512 Go et jusqu’à 1 To — une capacité encore rare dans le monde des smartphones pliables.

Huawei confirme également la présence de la communication par satellite, qui pourrait s’avérer précieuse en cas d’absence de réseau traditionnel.

⸻

📅 Précommandes ouvertes en Chine, lancement mondial à suivre ?

Huawei a déjà ouvert les pré-réservations aujourd’hui, le 21 août, à 10h08 CST. Pour l’instant, le Mate XTs est uniquement prévu pour une commercialisation en Chine, mais le lancement pourrait préfigurer une sortie internationale différée, comme ce fut le cas pour d’autres modèles de la marque.

⸻

📝 Conclusion : Huawei pousse le pliable dans ses retranchements

Avec le Mate XTs, Huawei continue de repousser les limites du form factor pliable, en introduisant pour la première fois une compatibilité stylet sur un smartphone tri-pliable, tout en soignant les performances et l’expérience utilisateur.

Entre design raffiné, module photo enrichi et autonomie potentiellement gigantesque, la marque semble vouloir offrir un appareil aussi polyvalent que visionnaire. Reste à voir si cette technologie pourra séduire au-delà des frontières chinoises… et si elle arrivera à tenir tête à Samsung et aux autres géants du pliable.