iPhone 17 Air : puce A19 Pro bridée et design ultra-fin, le compromis d’Apple ?

À moins d’un mois de son lancement officiel, l’iPhone 17 Air continue de faire parler de lui. Dernière fuite en date : le nouveau modèle ultra-fin d’Apple pourrait bien embarquer une puce A19 Pro… mais amputée d’un cœur GPU par rapport aux versions Pro.

Une information qui soulève des questions sur les compromis qu’Apple serait prêt à faire pour offrir l’iPhone le plus fin jamais conçu.

Un A19 Pro « bridé » à 5 cœurs GPU pour l’iPhone 17 Air

Selon le leaker Fixed Focus Digital sur Weibo, l’iPhone 17 Air utiliserait un A19 Pro avec seulement 5 cœurs GPU, contre 6 sur les iPhone 17 Pro.

La raison ? Apple exploiterait des puces « binned », c’est-à-dire des processeurs dont un cœur moins performant est désactivé, ou simplement pour limiter la chaleur dégagée dans un châssis plus fin.

Le même scénario s’est déjà produit avec l’iPhone 16e, équipé d’un A18 « binned ».

Des performances réduites… surtout dans les usages intensifs

Sur le papier, la différence entre 5 et 6 cœurs GPU sera imperceptible pour un usage quotidien. Mais, pour le jeu vidéo avancé ou le montage vidéo, la puissance graphique réduite pourrait se faire sentir.

Le problème ne s’arrête pas là : un smartphone ultra-fin dissipe moins bien la chaleur, ce qui peut provoquer un throttling thermique plus rapide, c’est-à-dire une baisse automatique des performances pour éviter la surchauffe.

Ajoutez à cela une batterie plus petite et vous obtenez un appareil puissant… mais sur une durée d’utilisation plus courte.

Des sacrifices sur le reste de la fiche technique

Pour atteindre cette finesse record, Apple pourrait également faire l’impasse sur certaines caractéristiques phares des modèles Pro :

Un seul capteur photo au lieu de trois

Écran à rafraîchissement plus bas (probablement 60 Hz)

5G plus lente

Un seul haut-parleur au lieu d’un système stéréo

De quoi donner un profil technique plus proche d’un iPhone « lifestyle » que d’un modèle destiné aux gros consommateurs de multimédia ou aux gamers.

Une concurrence déjà mieux armée

Le positionnement de l’iPhone 17 Air pourrait être compliqué face à des concurrents comme le Galaxy S25 Edge de Samsung, qui, tout en étant fin, propose un double capteur photo, un écran à haute fréquence et le Snapdragon 8 Elite for Galaxy.

Et surtout, les études consommateurs sont claires : les utilisateurs préfèrent une meilleure autonomie à un smartphone ultra-fin. Beaucoup sont prêts à accepter quelques millimètres en plus pour gagner plusieurs heures d’usage.

L’iPhone 17 Air pourrait séduire par son design élégant et inédit, mais risque de frustrer les utilisateurs exigeants. Les concessions sur la puissance graphique, l’autonomie et les fonctionnalités multimédias pourraient limiter son public cible.

Apple dévoilera officiellement l’iPhone 17 Air le 9 septembre. Ce sera l’occasion de voir si ces rumeurs se confirment… et si la marque réussira à convaincre que finesse peut aussi rimer avec praticité.