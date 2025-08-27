Anthropic lance Claude pour Chrome, son premier agent IA dans le navigateur

Anthropic passe à la vitesse supérieure dans la course aux agents IA intelligents, avec le lancement d’un aperçu de recherche pour son tout premier assistant de navigation : Claude pour Chrome.

Déployé auprès d’un groupe test de 1 000 abonnés à son offre Max (facturée entre 100 et 200 dollars par mois), ce nouvel outil promet de transformer l’expérience Web en assistant virtuel contextuel.

Un agent IA directement intégré à votre navigateur

L’agent Claude s’installe via une extension Chrome et apparaît dans une fenêtre latérale (sidecar), capable de suivre le contexte de ce que vous faites sur le Web. L’utilisateur peut aussi lui donner des autorisations pour effectuer certaines actions à sa place — comme remplir des formulaires, naviguer entre les onglets ou interagir avec des interfaces.

Ce lancement s’inscrit dans une tendance claire : le navigateur devient le prochain champ de bataille des géants de l’IA.

Perplexity a récemment lancé Comet, son propre navigateur IA, et OpenAI serait en train de finaliser le sien. De son côté, Google a déjà commencé à intégrer Gemini dans Chrome.

Claude peut-il naviguer en toute sécurité ? Anthropic met en garde

Anthropic reconnaît que cette nouvelle génération d’agents IA pose de nouveaux risques de sécurité, notamment à cause des attaques par injection de prompt. C’est ce qu’a démontré l’équipe sécurité de Brave, en montrant que Comet pouvait être trompé par des instructions cachées dans une page Web.

Face à cela, Anthropic affirme avoir pris des mesures proactives. Grâce à des interventions automatiques, le taux de succès des attaques a été réduit de 23,6 % à 11,2 %. De plus, Claude demande une confirmation avant d’effectuer des actions sensibles comme publier du contenu, effectuer un achat ou partager des données personnelles.

Certaines catégories de sites (banques, contenus pour adultes, plateformes pirates) sont bloquées par défaut, et les utilisateurs peuvent personnaliser les autorisations site par site.

Pourquoi les navigateurs IA sont-ils au cœur des enjeux tech ?

Le timing de cette annonce n’est pas anodin. Un jugement antitrust contre Google pourrait l’obliger à revendre Chrome. Plusieurs acteurs se sont déjà positionnés : Perplexity a proposé 34,5 milliards de dollars, et Sam Altman (OpenAI) s’est dit prêt à racheter lui aussi le navigateur.

Dans ce contexte, détenir un navigateur ou un agent IA intégré au Web devient un atout stratégique majeur. Si Claude parvient à prouver son efficacité, Anthropic pourrait sérieusement challenger OpenAI, Google et Perplexity.

Encore un aperçu, mais un pas de géant pour Anthropic

Ce n’est pas la première tentative d’Anthropic dans ce domaine : en 2024, l’entreprise avait présenté un agent IA capable de contrôler votre ordinateur. Trop lent et instable à l’époque, il cède aujourd’hui la place à une version nettement plus aboutie.

Si les premières évaluations de Claude pour Chrome confirment une meilleure fiabilité pour les tâches simples, les problèmes complexes restent un défi pour ces agents « agentiques » nouvelle génération.