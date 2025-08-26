Accueil » Huawei Mate XTs : un tri-fold de 10 pouces plus abordable que prévu ?

Alors que le monde tech attend toujours que Samsung dévoile enfin un smartphone pliable à trois volets, Huawei prend de l’avance. La marque chinoise serait sur le point de lancer le successeur du Mate XT Ultimate Design, le premier smartphone à triple pli commercialisé au monde, avec un détail particulièrement alléchant : un prix plus accessible.

Un prix presque divisé par deux ?

Le Mate XT Ultimate Design avait frappé fort à son lancement… surtout au niveau du prix. À l’international, il coûtait 3 500 €, un tarif digne d’un ultraportable premium. Mais selon de nouvelles fuites, le successeur baptisé Huawei Mate XTs pourrait être lancé en Chine à 15 000 yuans — soit environ 1 800 euros. Cela représenterait une baisse de prix spectaculaire de plus de 40 %.

Bien entendu, un éventuel prix hors Chine serait plus élevé, mais toujours inférieur au modèle original, ce qui est déjà une victoire.

Mate XTs vs les autres pliables du marché

Aujourd’hui, un foldable classique, comme le Galaxy Z Fold 7, démarre à 2 102 euros, tandis que le Pixel 10 Pro Fold (moins puissant, mais très capable) est proposé à 1 899 euros. Mais, ces modèles offrent des écrans internes de 7,6 à 8 pouces maximum. À côté, le Mate XTs serait un véritable monstre avec son écran déplié de 10,2 pouces, flirtant avec le format tablette.

Un écran bien plus grand pour seulement quelques centaines de dollars supplémentaires ? Difficile de ne pas être tenté si la portabilité reste correcte.

Mate XTs : ce que l’on sait (ou pas)

Pour l’instant, Huawei n’a rien confirmé officiellement concernant les caractéristiques du Mate XTs. Toutefois, voici ce que les rumeurs évoquent :

Lancement prévu en septembre 2025

Améliorations probables au niveau : de l’appareil photo du design général du processeur (même si Huawei ne peut toujours pas utiliser les dernières puces Snapdragon haut de gamme)



Mais il y a aussi quelques limitations à garder en tête :

Pas d’accès natif à Google Mobile Services

Probablement réservé à la Chine au lancement

Performances moindres face aux flagships Galaxy ou Pixel côté puissance brute

Pour qui est le Mate XTs ?

Clairement, ce modèle vise les utilisateurs en quête d’exclusivité (le tri-fold est toujours un produit rare), qui veulent le plus grand écran possible dans un format « téléphone », et prêts à faire des concessions sur les services Google ou la puissance brute pour profiter d’une expérience unique.