Pixel 10 Pro vs iPhone 16 Pro : lequel vaut vraiment ses 1 099 € en 2025 ?

Le Pixel 10 Pro de Google est enfin là, et il vient clairement concurrencer l’iPhone 16 Pro d’Apple au même prix de départ de 1 099 euros pour 128 Go de stockage. Si vous hésitez entre Android et iOS pour votre prochain flagship, cette comparaison complète vous aidera à choisir.

En effet, au-delà du tarif, lequel de ces deux smartphones premium répond le mieux à vos besoins ? Voici une comparaison détaillée pour vous aider à choisir entre le Pixel 10 Pro et l’iPhone 16 Pro.

Design : deux philosophies, deux identités visuelles fortes

Le Pixel 10 Pro arbore un design fidèle aux codes Google : écran poinçonné à l’avant, dos en verre mat avec Gorilla Glass Victus 2, cadre en aluminium, et bien sûr, la fameuse barre horizontale pour les capteurs photo, ici enrichie d’un capteur de température.

Chez Apple, on conserve la Dynamic Island en façade, un châssis en titane ultra-résistant et un module photo carré à coins arrondis. Le design reste sobre et professionnel, avec une finition haut de gamme.

Côté dimensions, le Pixel est plus grand, plus large et plus lourd (207 g contre 199 g). Il est certifié IP68, tout comme l’iPhone, mais peut résister à une immersion de 1,5 m (contre 6 m pour l’iPhone, un point non négligeable).

Écran : le Pixel 10 Pro brille… vraiment !

Les deux smartphones proposent un écran OLED de 6,3 pouces avec taux de rafraîchissement adaptatif (1-120 Hz). Mais Google frappe fort avec une dalle Super Actua OLED capable d’atteindre 3 300 nits de luminosité, contre 2 000 nits pour l’iPhone.

Résultat ? En plein soleil, le Pixel s’en sortira mieux. Apple conserve toutefois l’avantage d’une luminosité minimale ultra-basse (1 nit), idéale la nuit.

Processeur : puissance brute ou intelligence ciblée ?

Le Tensor G5 (Pixel) est gravé en 3 nm et optimisé pour l’IA embarquée. Il s’accompagne de 16 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage rapide.

Le A18 Pro (iPhone), lui aussi en 3 nm, surpasse nettement le Tensor en performances CPU/GPU, avec une efficacité énergétique et une puissance de calcul largement supérieures. Il est épaulé par 8 Go de RAM et du stockage NVMe ultra-rapide.

Pour un usage quotidien, les deux sont fluides. Mais en montage vidéo, en gaming intensif ou en benchmarks, l’iPhone domine.

Appareils photo : polyvalence Google contre maîtrise Apple

Les deux téléphones intègrent un triple capteur arrière : grand-angle, ultra grand-angle, et téléobjectif 5x. Mais :

Le Pixel 10 Pro embarque un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra-grand-angle de 48 mégapixels, un téléobjectif de 48 mégapixels et une caméra selfie de 42 MP.

L’iPhone 16 Pro propose un capteur principal de 48 mégapixels, un ultra-grand-angle équivalent, un téléobjectif de 12 mégapixels, et une caméra frontale de 12 mégapixels.

Le Pixel permet un zoom numérique jusqu’à 100x, filme en 8K à 30 fps, et propose des fonctions avancées d’édition IA (Coach Photo, Magic Editor vocal).

L’iPhone se distingue par sa stabilisation professionnelle, l’enregistrement ProRes et Log 4K, et un nouveau bouton Camera Control dédié.

Verdict photo : Google gagne en polyvalence et créativité, Apple en cohérence et fidélité des couleurs.

Autonomie : avantage au Pixel

Le Pixel 10 Pro embarque une batterie de 4 870 mAh, avec une autonomie pouvant atteindre 30 heures (ou 100 h en mode extrême). Il se recharge à 55 % en 30 minutes, et propose la recharge sans fil Qi2 à 15W.

L’iPhone 16 Pro se contente d’environ 3 582 mAh, avec 27 h de lecture vidéo. Sa recharge rapide (50 % en 30 minutes) est un peu plus lente, mais le MagSafe est plus performant que la plupart des chargeurs sans fil Android.

Connectivité : égalité ou presque

Les deux modèles supportent :

la 5G (Sub-6 et mmWave)

le Wi-Fi 7

le Bluetooth 5.3/6,0

la puce ultra wideband

le Thread pour la maison connectée

la connexion satellite d’urgence

Le Pixel ajoute un port USB-C 3.2 et Satellite SOS, tandis que l’iPhone utilise un port USB 3 (pas toujours pleinement exploité selon les usages).

Logiciels : Android 16 ou iOS 18 ?

Le Pixel 10 Pro tourne sous Android 16 avec 7 ans de mises à jour garanties, et de nombreuses fonctions IA comme Magic Cues ou Camera Coach. L’iPhone 16 Pro tourne sous iOS 18, avec un Centre de Contrôle repensé, une app Photos revisitée et l’arrivée d’Apple Intelligence (IA embarquée).

Android est plus personnalisable, iOS est plus fluide et mieux intégré à l’écosystème Apple (Mac, iPad, AirPods, etc.).

Conclusion : deux visions du haut de gamme

Choisissez le Pixel 10 Pro si vous cherchez un smartphone polyvalent, créatif, endurant, et axé sur l’IA générative et la photo. Préférez l’iPhone 16 Pro si vous voulez une expérience fluide, une puissance maximale, et une intégration sans faille avec l’écosystème Apple.

À 1 099 €, ces deux smartphones représentent ce que chaque écosystème a de mieux à offrir en 2025. La vraie question est : êtes-vous plutôt Android ou iOS ?