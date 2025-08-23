Accueil » Windows 11 : Spotify et Android synchronisés avec la nouvelle fonction « Reprendre depuis votre téléphone »

Windows 11 : Spotify et Android synchronisés avec la nouvelle fonction « Reprendre depuis votre téléphone »

Windows 11 : Spotify et Android synchronisés avec la nouvelle fonction « Reprendre depuis votre téléphone »

Microsoft teste une nouvelle fonctionnalité révolutionnaire sur Windows 11 : la possibilité de reprendre automatiquement une application Android ouverte sur son smartphone, directement sur son PC. Ce système de continuité commence avec Spotify, mais pourrait bientôt s’étendre à d’autres apps.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette nouveauté, encore en test auprès des membres du programme Windows Insider.

Spotify: première application compatible

La fonction « Reprendre depuis votre téléphone » permet à l’utilisateur :

D’ouvrir une chanson sur Spotify depuis son téléphone Android

De voir une notification sur Windows 11 lui proposant de poursuivre l’écoute sur le PC

D’ouvrir automatiquement l’app Spotify sur Windows, avec lecture synchronisée

Le système utilise l’app Mobile connecté, intégrée à Windows, ainsi qu’une synchronisation cloud, afin de transférer l’état de l’application.

Un Handoff à la sauce Microsoft

La comparaison avec Handoff d’Apple (qui permet de passer d’un iPhone à un Mac) est évidente. Mais ici, Microsoft mise sur l’écosystème Android, plus ouvert mais aussi plus fragmenté. Avec cette fonctionnalité, l’objectif est clair : réduire la friction entre smartphone et PC, en particulier pour les utilisateurs Android qui sont les plus nombreux dans le monde.

Si Microsoft étend cette fonction à des apps de productivité comme Outlook, Google Docs, ou Teams, cela pourrait transformer la manière dont on travaille en mode hybride. Imaginons :

Rédiger un e-mail sur son téléphone

Le reprendre automatiquement sur Outlook PC, sans chercher le brouillon

Ou ouvrir une présentation PowerPoint commencée sur mobile, directement sur son laptop

Pour les développeurs Android, cela pourrait devenir un argument fort d’intégration avec Windows, et même créer de nouvelles opportunités d’engagement utilisateur.

Vie privée et limitations

Bien sûr, des questions se posent :

Comment les données sont-elles synchronisées entre les appareils ?

Est-ce sécurisé ?

Quelles apps seront compatibles, et sur quelles versions Android ?

Microsoft promet une expérience fluide et privée, mais ces aspects seront probablement précisés au fil du déploiement.

Quelle disponibilité ?

Pour l’instant, la fonction en test dans les canaux Dev et Beta de Windows Insider, et elle est uniquement compatible avec Spotify Android. Enfin, elle requiert la dernière version de Mobile connecté + Windows 11. Un déploiement grand public pourrait arriver d’ici fin 2025 ou début 2026, selon les retours des testeurs et les accords avec d’autres éditeurs d’apps.

Microsoft n’a pas encore précisé les futures apps compatibles, mais des rumeurs évoquent Outlook, OneNote, Google Chrome, YouTube ou encore Microsoft Teams. À terme, on pourrait imaginer une intégration IA permettant à Windows 11 de prévoir automatiquement les apps à reprendre, selon vos habitudes.

Avec cette fonctionnalité « Reprendre depuis votre téléphone », Microsoft franchit une nouvelle étape dans la convergence mobile-PC, en s’inspirant d’Apple tout en misant sur l’écosystème Android. Si le test s’avère concluant, cela pourrait redéfinir les usages professionnels et personnels, en gommant les frontières entre smartphone et ordinateur.

Reste à voir si Microsoft saura convaincre les développeurs d’embarquer dans l’aventure, et si cette promesse de continuité tiendra la route au-delà de Spotify.