Accueil » Google Drive: un bouton « Ouvrir dans Vids » pour éditer vos vidéos sans les télécharger

Google Drive: un bouton « Ouvrir dans Vids » pour éditer vos vidéos sans les télécharger

Google Drive: un bouton « Ouvrir dans Vids » pour éditer vos vidéos sans les télécharger

Google vient de simplifier le montage vidéo dans Google Drive pour les utilisateurs Workspace, avec l’ajout d’un bouton « Ouvrir » directement dans l’aperçu des vidéos.

Cette nouvelle fonctionnalité permet d’éditer rapidement des vidéos stockées dans le cloud sans les télécharger manuellement, grâce à une intégration native avec Google Vids.

Montage vidéo simplifié dans Google Drive

Désormais, lors de la prévisualisation d’une vidéo dans Google Drive, les utilisateurs verront apparaître en haut à droite un bouton « Ouvrir », qui lance automatiquement la vidéo dans Google Vids, l’outil d’édition vidéo de Google.

Une fois dans Vids, il est possible de :

Couper ou raccourcir des clips

Ajouter du texte ou de la musique

Créer une version modifiée rapidement, sans logiciel tiers

Cela représente une avancée majeure, notamment pour les créateurs de contenu, enseignants, professionnels et associations utilisant Workspace.

Détails techniques et limitations :

Chaque montage crée un nouveau fichier Vids (il ne remplace pas l’original)

Durée maximale d’un clip : 35 minutes

Taille maximale : 4 Go

Exportation manuelle nécessaire pour enregistrer dans un autre format

Si Docs est désactivé dans votre domaine, Vids ne fonctionnera pas non plus

Une fonctionnalité activée par défaut

Le raccourci « Ouvrir dans Vids » est activé par défaut pour tous les utilisateurs Google Workspace. Les administrateurs peuvent toutefois le désactiver au niveau de l’organisation via la console d’administration.

Déploiement progressif depuis le 21 août 2025 : la fonction peut prendre jusqu’à 15 jours pour apparaître chez tous les utilisateurs — soit au plus tard autour du 6 septembre 2025.

Vids s’intègre à Gemini et améliore Google Drive

Ce raccourci s’inscrit dans une série d’améliorations vidéo dans Google Drive comprenant un nouveau lecteur vidéo déployé en octobre dernier, et un résumé automatique de vidéos par Gemini, ajouté en mai dernier.

Cette nouveauté est réservée aux utilisateurs Google Workspace des plans suivants : Business Starter / Standard / Plus, Enterprise Starter / Standard / Plus / Essentials, Nonprofits, Education (avec Gemini Education ou Premium) et Google AI Pro et Ultra. Elle est non disponible pour les comptes personnels Google (même avec Google One).

Avec ce bouton « Ouvrir dans Vids », Google simplifie considérablement le montage vidéo dans le cloud, sans passer par des logiciels complexes. Un gain de temps majeur pour les professionnels et les utilisateurs éducation. Pour ceux qui ne voient pas encore la fonction, patience jusqu’au 6 septembre au plus tard !