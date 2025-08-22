Accueil » Google déploie son Mode IA dans 180 pays avec réservations de restaurants, personnalisation et partage

Google a officiellement annoncé l’extension mondiale de son « Mode IA » (« AI Mode ») dans la recherche, un outil expérimental qui transforme Google Search en interface conversationnelle dopée à l’intelligence artificielle.

Jusqu’à présent réservé aux utilisateurs des États-Unis, du Royaume-Uni et de l’Inde, ce mode est désormais accessible dans 180 pays et territoires, exclusivement en anglais pour le moment. Malheureusement, la France et plus largement les pays de l’UE ne sont pas encore sur la liste. Il faudra donc patienter pour en disposer en France…

Et ce n’est pas tout. L’entreprise californienne en profite pour ajouter des fonctionnalités « agentiques » ainsi que des réponses personnalisées pour aller encore plus loin dans l’assistance automatisée.

Mode IA : une nouvelle façon d’interagir avec Google Search

Le Mode IA permet de poser des questions complexes, d’enchaîner des requêtes contextuelles, et d’explorer un sujet en mode conversationnel, directement dans l’interface de recherche. À mi-chemin entre le chatbot et le moteur de recherche, cette fonction vise à révolutionner la recherche d’information — et à concurrencer frontalement des outils comme ChatGPT ou Perplexity.

L’une des grandes nouveautés du Mode IA est sa capacité à agir comme assistant personnel. Pour commencer, les utilisateurs abonnés à Google AI Ultra (249,99 dollars/mois) peuvent désormais :

Demander à réserver un restaurant via le Mode IA.

Préciser la date, l’heure, le type de cuisine, la taille du groupe, ou la localisation.

Recevoir une liste de restaurants avec créneaux disponibles, que l’IA a sélectionnée en interrogeant des plateformes comme OpenTable, Resy, Tock, ou encore Ticketmaster, SeatGeek, StubHub et Booksy.

L’IA ne se contente pas de suggérer : elle vous redirige vers la page de réservation correspondante. Cette fonctionnalité est disponible uniquement aux États-Unis, via l’activation de l’expérience « Agentic capabilities in AI Mode » dans le programme Google Labs.

Vers une IA personnalisée : l’historique devient un atout

Pour les utilisateurs américains ayant activé l’expérience IA dans Labs, Google introduit une personnalisation active des réponses, pour l’instant limitée aux recherches liées à la restauration.

Exemple : si vous avez déjà cherché des restaurants italiens avec terrasse, et que vous tapez aujourd’hui « j’ai une heure pour déjeuner, une idée ? », le Mode IA prendra en compte vos préférences et votre historique pour fournir des recommandations ciblées.

Les utilisateurs peuvent gérer ou désactiver cette personnalisation via les paramètres de leur compte Google.

Nouveau bouton « Partager » pour collaborer facilement

Autre ajout notable : la possibilité de partager une conversation IA via un lien. En un clic, vous pouvez :

Copier un lien vers une réponse IA.

L’envoyer à un ami, un collègue ou un membre de votre famille.

Leur permettre de poursuivre la recherche là où vous vous êtes arrêté.

Pratique pour organiser un voyage, une sortie, ou même un dîner en groupe. Les liens partagés peuvent être consultés, mais aussi supprimés à tout moment.

Une expansion massive… mais encore limitée linguistiquement

Bien que le Mode IA soit désormais accessible dans 180 pays, il reste limité à la langue anglaise. Google promet cependant une ouverture progressive à d’autres langues — sans calendrier précis pour le moment.

La priorité semble être de consolider les fonctionnalités agentiques, avec à terme des capacités comme :

Réservation de services locaux (coiffeurs, garages…)

Achat de billets pour des événements

Prise de rendez-vous automatisée

Google transforme Search en assistant IA personnalisé et proactif

Avec l’expansion mondiale du Mode IA et l’introduction de fonctionnalités avancées, comme les réservations intelligentes, la personnalisation des réponses et le partage collaboratif, Google montre clairement son ambition : faire de son moteur de recherche un véritable agent intelligent.

Encore limité par la langue et certaines fonctionnalités exclusives aux abonnés Ultra, le potentiel est immense… et la concurrence (Apple, OpenAI, Amazon) est prévenue.