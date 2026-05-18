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Insta360 Luna Ultra : la caméra de poche qui veut jouer dans la cour des hybrides compacts

Insta360 Luna Ultra : la caméra de poche qui veut jouer dans la cour des hybrides compacts

Insta360 prépare visiblement une montée en gamme spectaculaire. Les derniers rendus et photos de certification de la Insta360 Luna Ultra montrent une caméra stabilisée de poche beaucoup plus ambitieuse qu’un simple outil de vlog, avec double optique, capteur 1 pouce et partenariat Leica.

Un double module photo inédit pour ce format

Selon les fuites, la Luna Ultra intégrerait un capteur principal 1 pouce de 50 mégapixels, associé à une optique lumineuse f/1.8, ainsi qu’un téléobjectif dédié. Certaines sources évoquent un zoom optique 3x, avec zoom « lossless » jusqu’à 6x et hybride jusqu’à 12x.

Cette architecture changerait profondément l’usage d’une pocket camera. Là où les DJI Osmo Pocket excellent surtout en plans larges stabilisés, Insta360 viserait aussi le portrait, le détail architectural, le reportage léger et les plans compressés plus cinématographiques.

Un grip détachable qui devient télécommande

L’autre idée forte serait le grip avant amovible. Fixé magnétiquement au corps de la caméra, il pourrait se transformer en télécommande sans fil avec écran OLED de 2 pouces, joystick, contrôle du zoom et bouton d’enregistrement.

Pour les créateurs solo, c’est potentiellement plus qu’un gadget : filmer à distance, cadrer sans smartphone et piloter le gimbal deviennent des usages beaucoup plus naturels.

Vidéo, audio, stabilisation : Insta360 vise les pros nomades

Les caractéristiques évoquées sont très sérieuses : enregistrement jusqu’à 8K/30 fps selon certaines fuites, profils 10-bit i-Log, Dolby Vision, stabilisation mécanique 3 axes, audio 32-bit/48 kHz et compatibilité avec l’écosystème micro sans fil d’Insta360.

Avec un prix attendu autour de 5 299 yuans, soit environ 780 dollars, la Luna Ultra ne chercherait pas le marché de l’accessoire abordable. Elle se placerait plutôt entre la caméra de vlog premium et l’hybride compact d’entrée de gamme.

Insta360 semble donc vouloir redéfinir la caméra de poche : non plus un simple stabilisateur avec capteur intégré, mais un véritable outil de création mobile, pensé pour ceux qui veulent voyager léger sans sacrifier le langage visuel.