Insta360 Ace Pro 2 : La nouvelle caméra 8K qui défie GoPro et DJI

Pionnier des caméras 360°, Insta360, revient sur le marché des action caméras avec la Insta360 Ace Pro 2, successeur de la première caméra 8K, la Ace Pro. La caméra compacte dispose désormais d’un écran plus grand à l’arrière, qui se relève à 180 degrés pour cadrer les vidéos de selfie.

Lancée moins d’un an après son prédécesseur, la Ace Pro 2 apporte une série d’améliorations significatives, la mettant en concurrence directe avec les GoPro Hero 13 Black et DJI Osmo Action 5 Pro.

Bien que la Ace Pro originale ait impressionné par son format 8K, elle manquait de certaines fonctionnalités avancées présentes chez ses concurrents. Avec la Ace Pro 2, Insta360 corrige ces lacunes, tout en conservant la résolution 8K comme principal argument de vente. L’une des améliorations clés est l’intégration du premier double processeur dans une caméra d’action, conçue pour optimiser les performances globales.

D’après Insta360, le Pro Imaging Chip dédié gère le traitement d’image et la réduction de bruit, tandis qu’une puce AI de 5 nm prend en charge le traitement supplémentaire et assure une fluidité d’utilisation. En plus de ces ajouts matériels, le capteur de 1/1,3 pouce révisé permet des vidéos en 8K à 30 images par seconde (fps), avec un mode slow motion 4K à 120 fps et un zoom de clarté 2x.

Un mode HDR actif et PureVideo amélioré

Un autre point fort de la Ace Pro 2 est l’introduction de nouveaux modes de tournage. Le mode HDR actif et le mode PureVideo (pour la basse lumière) sont désormais disponibles en 4K jusqu’à 60 fps, offrant une qualité d’image plus fluide et détaillée. De plus, Insta360 a ajouté le profil colorimétrique I-Log, très apprécié des vidéastes professionnels pour sa flexibilité lors de l’étalonnage des couleurs.

Outre ses capacités vidéo, la Ace Pro 2 se démarque par une conception plus robuste. Elle est non seulement équipée d’un écran plus large et lumineux (2,5 pouces), mais aussi d’une meilleure étanchéité (jusqu’à 12 mètres), une autonomie plus longue et la possibilité d’ajouter un protège-lentille, une caractéristique inspirée des caméras GoPro et DJI.

En matière de son, la caméra bénéficie également d’un enregistrement audio amélioré, avec un pare-vent intégré, ce qui en fait une option plus compétitive pour les créateurs de contenu cherchant une qualité sonore sans compromis.

Un partenariat avec Leica

Pour affiner encore plus l’expérience utilisateur, Insta360 s’est associée à Leica, qui a apporté son expertise en matière de profil de couleurs et a développé un objectif Summarit avec un champ de vision de 157°, plus large que celui de ses concurrents. Cette collaboration avec un géant de l’optique est un atout majeur pour les professionnels et passionnés de vidéo cherchant une qualité d’image exceptionnelle.

Prix et disponibilité de la Insta360 Ace Pro 2

La Insta360 Ace Pro 2 est disponible à partir de 449,99 euros pour le pack standard, ou 469,99 euros pour le pack avec double batterie, un prix équivalent à celui des GoPro Hero 13 et légèrement supérieur à celui des DJI.

Insta360 a clairement affiné sa stratégie avec cette nouvelle itération. Si la vidéo en 8K reste limitée par certaines contraintes techniques, la Ace Pro 2 brille par la qualité de ses autres modes de tournage et ses performances globales grâce à son double processeur. Avec des améliorations tangibles sur plusieurs aspects (étanchéité, durabilité, audio), Insta360 positionne sérieusement la Ace Pro 2 comme un rival de taille face aux géants du secteur.

En définitive, la Ace Pro 2 représente un pas en avant pour Insta360. Avec ses nouvelles fonctionnalités, elle pourrait bien être la caméra d’action préférée des vidéastes et des amateurs d’aventure, désireux de capturer des moments en 8K sans sacrifier la polyvalence et la facilité d’utilisation.