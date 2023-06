La minuscule caméra d’action magnétique Insta360 Go 3 est très cool !

Insta360 a mis à jour sa célèbre gamme Go, en améliorant le boîtier de la minuscule caméra d’action pour lui donner un style GoPro, en augmentant la résolution de capture vidéo et en proposant un écran couleur rabattable pour le vlogging, tout en ramenant le châssis magnétique super pratique de la taille du pouce.

La Insta360 Go 2 a été lancé au début de l’année 2021, et bien que j’ai apprécié sa forme super compacte et sa fixation magnétique, sans oublier l’étui de charge intelligent, l’absence d’écran constituait une sérieuse limitation.

Pour 2023, Insta360 semble avoir conservé une caméra principale aux spécifications analogues, mais elle a amélioré la capture à 2.7K, et l’audio à deux microphones, et la caméra prend également en charge le verrouillage de l’horizon à 360º.

La Insta360 Go 3 est un peu plus lourde que sa prédécesseure grâce à une batterie de plus grande capacité, mais sachez que ce compromis permet d’augmenter la durée d’enregistrement à 45 minutes, contre 30 minutes sur la Go 2. Insta360 promet également jusqu’à 173 minutes de tournage en 1080 p lorsque la Go 3 est ancrée dans son Action Pod.

Si vous pensez que le style d’une caméra d’action est synonyme d’étanchéité, vous n’avez que partiellement raison. Le module central de la mini-caméra est étanche jusqu’à 5 mètres, mais le Action Pod (son boîtier) ne résiste qu’aux éclaboussures, jusqu’à la norme IPX4.

Le boîtier de la Go 3 améliore considérablement l’interface, de sorte que vous disposez d’un écran tactile complet avec lequel vous pouvez interagir, ce qui vous rend beaucoup moins dépendant de l’application smartphone. Mieux encore, même lorsqu’il est déconnecté de votre module de caméra, le Action Pod est une commande sans fil qui vous permet d’ajuster les paramètres et de capturer du contenu sans fil.

Des accessoires complets !

La série Go représente un bon rapport qualité-prix depuis sa sortie, et la Go 3 ne fait pas exception à la règle. La boîte contient un pendentif magnétique qui permet de fixer la caméra autour du cou, un Easy Clip pour le montage sur un chapeau ou un bandeau, un support pivotant adhésif qui sert également de monture 1/4″, et un objectif amovible qui permet de remplacer facilement l’objectif par des filtres ou même par un nouvel objectif si vos prises de vue sont un peu trop agressives.

Si vous possédez plusieurs supports pour caméras d’action, vous ne pourrez pas fixer votre nouvelle Go 3 sans achat supplémentaire. Vous devrez vous procurer le support à dégagement rapide, qui est un support pour trépied et caméra d’action deux-en-un pour l’Action Pod. Vous pouvez également vous procurer un support Monkey Tail, pour un montage flexible de type GorillaPod, et même un bâton Fetch, pour jouer à attraper la caméra d’action avec votre toutou.

Disponible en commande, la Insta360 Go 3 est disponible en trois versions : 32 Go (429,99 euros), 64 Go (449,99 euros) et 128 Go (479,99 euros). Étant donné que ce petit outil ne dispose pas d’un emplacement pour carte micro SD comme la plupart de ses concurrents, si vous en achetez un, assurez-vous d’avoir suffisamment d’espace pour le type de contenu que vous envisagez de capturer.