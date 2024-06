Insta360 GO 3S : La nouvelle caméra d’action avec vidéo 4K

En juin dernier, Insta360 lançait la caméra d’action Insta360 GO 3, rapidement adoptée par les vloggers pour sa taille réduite, sa polyvalence et sa compatibilité avec les iPhone et les meilleurs smartphones Android. Cependant, de nombreuses plaintes ont émergé, notamment en raison de l’absence de support 4K. La Insta360 GO 3 ne permettait que des enregistrements en 2.7K à 30FPS.

Aujourd’hui, la société dévoile la Insta360 GO 3S. Comme son nom l’indique, elle reprend les points forts de la GO 3, avec quelques améliorations. La nouveauté la plus notable est le support du 4K, une fonctionnalité très demandée par la communauté.

Malheureusement, la prise en charge du 4K se limite à 30 fps, et il faudra probablement attendre la prochaine version pour le support 60 fps. À noter que la caméra ne prend en charge 60 fps dans aucun mode de prise de vue, ni en 2.7K ni en 1080p.

Améliorations techniques de la Insta360 GO 3S

La Insta360 GO 3S offre également une augmentation du débit vidéo, enregistrant à 120 Mb/s en H.264, contre 80 Mb/s pour l’ancien modèle. Bien que cela ne compense pas l’absence de 60 fps, c’est tout de même une amélioration significative.

Le support du 4K a entraîné quelques changements matériels. L’ouverture passe de ƒ2.2 sur la GO 3 à ƒ2.8 sur la GO 3S, modifiant ainsi la longueur focale de 11 mm à 16 mm. Les résolutions photo évoluent également : 4 000 x 2 250 pixels (16:9), 2 880 x 2 880 pixels (1:1), 3 968 x 1 472 pixels (2.7:1), et 4 000 x 3 000 pixels (4:3).

Un autre changement bienvenu est l’abandon du format INSP pour les photos. Avec la Insta360 GO 3, les photos étaient enregistrées en INSP et nécessitaient une application compagnon pour les convertir en JPG. La Insta360 GO 3S enregistre directement en JPG, tout en supportant toujours les images RAW DNG pour ceux qui souhaitent plus de flexibilité en post-traitement.

Capacité de stockage et fonctionnalités supplémentaires

Les améliorations en matière de qualité vidéo et d’image ne sont pas les seules nouveautés. La capacité de stockage de base passe à 64 Go, ce qui est appréciable car les 32 Go de la GO 3 se remplissaient rapidement avec des vidéos en 2.7K. Comme il n’y a pas de slot pour carte microSD sur la GO 3 ou la GO 3S, cette augmentation de la capacité de stockage est la bienvenue. La capacité maximale reste inchangée à 128GB.

D’autres améliorations incluent la prise en charge du réseau Localiser d’Apple, une étanchéité jusqu’à 10 mètres (contre 5 mètres pour l’ancien modèle), le contrôle par gestes et la possibilité de changer de mode portrait à paysage en tournant simplement la caméra.

Prix et disponibilité

Malgré toutes ces améliorations, le prix reste inchangé. Le pack standard avec 64 Go de stockage est proposé à 399 euros. Deux options de couleur sont disponibles : Noir minuit et Blanc arctique. La caméra est déjà disponible à la vente.