Honor Magic V Flip 2 : le premier smartphone pliable à clapet avec une batterie de 5 500 mAh

Le Honor Magic V Flip 2 est désormais officiel, et il établit déjà un nouveau record : c’est le premier smartphone pliable à clapet à intégrer une batterie de 5 500 mAh. C’est tout simplement la plus grosse batterie jamais vue sur un smartphone à clapet, surpassant nettement la concurrence.

Lancé pour l’instant uniquement en Chine, ce modèle attire les regards non seulement pour son autonomie, mais aussi pour ses capacités photo impressionnantes, son design raffiné et ses nombreuses fonctionnalités basées sur l’IA. Une sortie mondiale n’est pas encore confirmée, mais beaucoup l’espèrent.

Voici la fiche technique complète :

Processeur : Snapdragon 8 Gen 3

Mémoire vive : 12 Go (standard), 16 Go pour l’édition limitée

Stockage : 256 Go/512 Go/1 To

Batterie : 5,500 mAh

Charge rapide : 80W filaire, 50W sans fil (avec chargeurs Honor), 7.5W en recharge inversée

Écran interne : 6,82 pouces OLED, 120 Hz, 2868 x 1232 px, jusqu’à 5 000 nits

Écran externe : 4 pouces OLED, 120 Hz, 1200 x 1092 px, jusqu’à 3 600 nits

Système : MagicOS 9.0.1 basé sur Android 15

Certification : IP58/IP59, charnière en alliage de titane aérospatial

Écran UTG 50μm : Ultra Thin Glass pour plus de résistance

Honor Magic V Flip 2 : Une autonomie record pour un format pliable

Le point fort du Magic V Flip 2, c’est clairement sa batterie de 5 500 mAh. Aucun autre modèle pliable à clapet n’approche cette capacité. Cela change la donne pour un format qui sacrifie souvent l’autonomie au profit du design.

Côté photo, Honor frappe fort : chaque capteur du Magic V Flip 2 dépasse les 50 mégapixels. On retrouve :

Un capteur principal de 200 mégapixels, ouverture f/1.9, stabilisation OIS + EIS

Un ultra grand-angle de 50 mégapixels, utilisable aussi en macro

Un capteur selfie portrait de 50 mégapixels à l’intérieur

Même les pliables plus coûteux comme le Galaxy Z Fold 7 ou le Pixel 10 Pro Fold, pourtant vendus respectivement entre 1 899 euros et 2 102 euros, n’intègrent que des capteurs de 10 à 12 mégapixels. Honor surclasse donc clairement ses concurrents en photo.

Le smartphone intègre aussi des fonctions IA poussées : AI Super Zoom (jusqu’à 30x), AI Passer-by Eraser, AI Reflection Remover, AI Upscale, Open Eyes et bien d’autres outils d’édition intelligente.

Design mode : la touche Jimmy Choo

Le Magic V Flip 2 ne se contente pas d’être puissant : il soigne aussi son style. Honor propose une édition limitée conçue en collaboration avec le créateur de luxe Jimmy Choo, en bleu cristal profond, aux côtés de trois coloris classiques : violet, blanc et gris.

Ce modèle combine mode et technologie, avec des animations interactives sur l’écran externe (animaux virtuels, réactions gestuelles, etc.), et des outils comme AI Interpreter, Magic Capsule, Smart Reply, ou détection des deepfakes IA.

Durabilité renforcée pour un usage au quotidien

Le verre UTG 50μm utilisé pour l’écran interne est plus épais que celui de la génération précédente (30–40μm), ce qui améliore la résistance aux rayures tout en conservant la souplesse nécessaire au pliage.

Ajoutez à cela une charnière renforcée en titane, une résistance à l’eau et à la poussière IP58/IP59, et une construction globale pensée pour durer : le Magic V Flip 2 veut redéfinir la robustesse dans le segment pliable.

Disponibilité et prix

Le Honor Magic V Flip 2 sera disponible en Chine à partir du 28 août 2025. Aucune information officielle n’a encore été communiquée sur son prix ou sa disponibilité mondiale, mais les annonces ne devraient pas tarder.

Avec une autonomie record, une excellente configuration photo, un design mode, et un écran externe interactif, le Magic V Flip 2 semble avoir tout pour plaire. Le seul bémol ? Il utilise encore un Snapdragon 8 Gen 3, une puce de 2023, là où certains concurrents comme Motorola intègrent déjà le Snapdragon 8 Elite 2. Mais pour la majorité des utilisateurs, ce n’est pas un véritable point faible, tant les performances restent au top.