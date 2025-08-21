Accueil » Samsung Galaxy S26 : retour en force des pouces Exynos avec la puce 2 nm Exynos 2600

Samsung pourrait revenir à ses racines avec la série Galaxy S26, en intégrant davantage de processeurs Exynos dans ses futurs flagships. Selon une récente fuite relayée par la presse sud-coréenne, deux des trois modèles principaux — Galaxy S26 Pro et S26 Edge (ou S26 Air) — seraient équipés de la nouvelle puce Exynos 2600 gravée en 2 nm.

Le modèle Galaxy S26 Ultra, plus premium, conserverait quant à lui la dernière puce haut de gamme de Qualcomm : le Snapdragon 8 Elite 2.

Une décision stratégique, dictée par la pression des coûts

Samsung fait face à une hausse importante des coûts de production. Rien que sur le premier semestre 2025, les dépenses liées à l’approvisionnement en chipsets auraient augmenté de 29,2 %, notamment à cause du prix élevé des puces Snapdragon 8 Elite utilisées dans la série Galaxy S25 et dans le très populaire Galaxy Z Fold 7.

En produisant ses propres puces en interne, dans ses fonderies Samsung, l’entreprise espère mieux maîtriser ses marges tout en gardant un bon niveau de performance. Le Exynos 2600, qui devrait intégrer une architecture 10 cœurs, promet également des gains notables en matière d’efficacité énergétique.

Le retour progressif de Exynos… déjà amorcé avec le Galaxy Z Flip 7

Ce virage n’est pas totalement inattendu. Samsung a déjà amorcé un retour aux puces maison avec le Galaxy Z Flip 7, sorti plus tôt cette année, qui embarque un Exynos 2500 — une première dans la gamme des smartphones pliables de la marque, jusque-là entièrement propulsée par Qualcomm.

Ce choix stratégique pourrait marquer une rupture, avec pour objectif à moyen terme de réduire la dépendance à Qualcomm et renforcer l’unité semi-conducteurs de Samsung, dans un contexte mondial tendu sur les chaînes d’approvisionnement.

Des défis techniques encore à surmonter

Toutefois, le pari est loin d’être gagné. Selon plusieurs sources industrielles, le rendement de production des puces 2 nm de Samsung plafonnerait à 40 %, contre environ 60 % chez TSMC, le géant taïwanais. Cette différence de rendement a un impact direct sur la capacité à produire des volumes suffisants à coûts compétitifs.

De plus, les performances thermiques et énergétiques des Exynos restent un point de friction auprès des utilisateurs, qui leur reprochent souvent une chauffe excessive ou une autonomie en retrait par rapport aux équivalents Snapdragon.

Une production prévue pour novembre, lancement début 2026

La production de masse du Exynos 2600 serait prévue pour novembre 2025, ce qui laisse présager une commercialisation de la série Galaxy S26 au premier trimestre 2026, comme le veut la tradition chez Samsung.

Si les défis techniques sont surmontés, la stratégie pourrait être doublement gagnante : économies de coûts et valorisation de la division semi-conducteurs, un enjeu crucial alors que Samsung cherche à reconquérir des parts de marché face à Apple, Qualcomm et les puces MediaTek en plein essor.

Retour d’Exynos, pari risqué ou stratégie d’avenir ?

Samsung semble déterminé à reprendre le contrôle de sa chaîne de valeur. En optant pour une plus grande intégration verticale avec l’Exynos 2600, la marque joue gros : d’un côté, des économies potentielles significatives et une autonomie technologique renforcée ; de l’autre, un risque de décevoir si les performances ne sont pas au rendez-vous.

Le duel Exynos 2600 vs Snapdragon 8 Elite 2 sera scruté de près par les fans comme par les analystes. Réponse début 2026, lors de l’annonce officielle de la série Galaxy S26.