Honor Magic V Flip 2 : fiche technique complète avant son lancement officiel

Honor s’apprête à lever le voile sur son nouveau smartphone pliable compact, le Magic V Flip 2, lors d’un événement prévu le 21 août en Chine. Et à quelques jours de la présentation officielle, une fuite signée Digital Chat Station vient de dévoiler quasiment toute la fiche technique de l’appareil.

Honor Magic V Flip 2 : Un design soigné avec écran externe XXL et double capteur symétrique

À l’instar de son prédécesseur, le Magic V Flip 2 conserve un grand écran externe, mais adopte cette fois une disposition symétrique pour ses deux capteurs photo arrière.

Écran interne : dalle OLED LTPO de 6,82 pouces avec résolution 2 868 x 1 232 pixels, rafraîchissement 120 Hz, protection UTG (Ultra-Thin Glass) et dimming PWM 4 320 Hz pour réduire le scintillement.

Écran externe : dalle OLED LTPO de 4 pouces, résolution 1 200 x 1 092 pixels, rafraîchissement 120 Hz et dimming PWM 3 840 Hz.

Dimensions et coloris :

Dimensions : 167,1 × 75,6 × 6,9 mm (ouvert) / 15,5 mm (fermé)

Poids : 204 g

Déverrouillage : capteur d’empreintes latéral

Coloris : bleu dégradé à motif bijou, violet, blanc et gris/argent

Un module photo musclé, taillé pour les créateurs

À l’intérieur, on retrouve une caméra frontale de 50 mégapixels pour les selfies et les appels vidéo. À l’arrière, le capteur principal de 200 mégapixels (f/1,9) est accompagné d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels (120° d’angle de vue, f/2,0). De quoi rivaliser avec les meilleurs photophones du marché, même dans un format pliable.

Sous le capot, le Magic V Flip 2 embarque le Snapdragon 8 Elite couplé aux puces internes C1 et E2 de Honor, dédiées à la connectivité et à la gestion énergétique. Un choix performant, même si ce n’est pas la dernière génération Snapdragon 8 Elite adoptée par le Galaxy Z Flip 7 et le Moto Razr 60 Ultra.

Une autonomie record pour un format flip

Honor frappe fort avec une batterie de 5 500 mAh, un record pour un smartphone pliable à clapet. Elle est compatible avec la charge filaire 80 W et la charge sans fil 50 W, promettant des recharges rapides malgré la capacité massive.

Pour le moment, seul le prix reste inconnu, mais il sera dévoilé lors de l’annonce officielle le 21 août. Avec sa fiche technique ambitieuse et son design premium, le Magic V Flip 2 pourrait bien devenir le flip le plus autonome du marché et venir bousculer les références de Samsung et Motorola.