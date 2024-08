Pixel Watch 3 : Nouvelle montre connectée avec un focus sur les coureurs

Google a révélé la nouvelle Pixel Watch 3 lors de son événement Made by Google. La troisième génération de smartwatch de l’entreprise est fortement axée sur l’aide aux coureurs pour qu’ils s’entraînent plus efficacement, tout en offrant une foule d’options de productivité et de connectivité.

La montre Pixel originale et la Pixel Watch 2 n’existaient qu’en une seule taille et un seul matériau : 41 mm en acier inoxydable. Bien que la Pixel Watch 3 utilise la même coque en aluminium que la Watch 2, la nouvelle itération sera proposée dans des tailles d’écran de 41 mm et 45 mm. Associée à un cadre réduit de 16 %, la nouvelle Watch 3 de 41 mm offre une surface d’écran supérieure de 10 % à celle de son prédécesseur, tandis que la version de 45 mm affiche une surface d’écran supérieure de 40 % à celle de la Watch 2. De plus, la Watch 3 utilise le même écran Actua que celui des smartphones Pixel 8. Il peut s’éclairer jusqu’à 2 000 nits (le double de la Watch 2) et s’assombrir jusqu’à 1 nit, avec un taux de rafraîchissement dynamique qui se module entre 1 et 60 Hz pour maximiser les performances tout en équilibrant l’utilisation de l’énergie.

Les deux tailles d’écran sont disponibles dans un boîtier en aluminium noir mat avec un bracelet en obsidienne et dans un boîtier en aluminium argenté poli avec un bracelet en porcelaine. Le plus grand modèle, de 45 mm, dispose également d’une option unique en aluminium noisette mat avec un bracelet noisette, tandis que la version de 41 mm est disponible en aluminium or champagne avec un bracelet noisette et en aluminium argent poli avec un bracelet rose quartz.

Dans l’ensemble, la Pixel Watch 3 a une autonomie estimée à 24 heures lorsque l’écran est toujours allumé. Elle peut fonctionner jusqu’à 36 heures en mode économie de batterie, qui s’active automatiquement dès que le niveau de la batterie tombe en dessous de 15 %. La Watch 3 peut également détecter automatiquement le moment où vous vous endormez et passer en mode « Bedtime », qui désactive les notifications et l’écran toujours allumé.

La Pixel Watch 3 reprend la myriade de capteurs de fréquence cardiaque, de saturation en oxygène, d’électrocardiogramme, de conductance cutanée et de température que proposait son prédécesseur, et les intègre dans une nouvelle « expérience » complète de course à pied. Grâce à lui, vous pourrez créer des programmes de course à pied, y compris des entraînements par intervalles, incorporer des échauffements et des refroidissements chronométrés, et définir une allure, une fréquence cardiaque, une durée ou une distance cibles.

La Pixel Watch 3 vous fournira des conseils de performance en temps réel

Lorsque vous partez pour l’une de vos courses de routine, la Pixel Watch 3 vous fournira des conseils de performance en temps réel par le biais de signaux audio et haptiques. Elle vous alertera lorsque votre vitesse s’écarte de votre rythme cible ou de votre fréquence cardiaque, et vous indiquera le début du prochain cycle d’intervalles. Contrairement à la Watch 2, cette version sera également capable d’ajuster le volume de la lecture audio et de sauter des pistes, grâce à des commandes multimédias actualisées. La Watch 3 peut également évaluer votre forme de course à l’aide de la détection de mouvement associée à des algorithmes d’apprentissage automatique pour mesurer votre cadence, la longueur de votre foulée et d’autres aspects de votre style.

Votre kilométrage hebdomadaire, vos records personnels et d’autres statistiques d’analyse de l’entraînement sont disponibles dans le nouveau tableau de bord de l’application Fitbit. Google offre 6 mois d’abonnement gratuit à Fitbit Premium pour l’achat de la Watch 3. Cet abonnement, qui coûte normalement 10 euros par mois, tire parti de l’intelligence artificielle de Google pour analyser l’historique de vos courses, votre état de préparation et votre charge cardio cible afin de générer des recommandations personnalisées pour vos courses quotidiennes, ainsi que des idées et des suggestions d’exercices pour améliorer vos performances. L’état de préparation tient compte de votre sommeil, de votre fréquence cardiaque au repos et de la variabilité de votre fréquence cardiaque pour vous aider à optimiser votre période de récupération, tandis que la charge cardio cible indique l’intensité du travail de votre cœur tout au long de la journée, ce qui vous permet d’optimiser vos séances d’entraînement et de réduire les risques de blessure dus au surentraînement.

Un Briefing du matin

La Watch 3 vous fournira également un Briefing du matin lorsque vous vous réveillerez le matin. Elle indique si vous avez bien dormi, quel est votre score de préparation, où vous en êtes dans vos objectifs hebdomadaires de remise en forme et vous avertit si l’un de vos relevés biométriques s’est écarté de la plage normale. Elle vous indiquera même le temps qu’il fera, afin que vous sachiez combien de couches vous devrez porter pendant votre course. La Pixel Watch 3 n’est pas une machine à tout faire : elle ne se contente pas d’analyser vos habitudes de course. La Watch 3 est entièrement intégrée à l’écosystème Google, y compris à des appareils tels que votre smartphone Pixel, Chromecast et les caméras et sonnettes Nest. Vous pouvez utiliser votre Watch comme une télécommande Google TV ou un visiophone à la Dick Tracy pour voir en direct et même avoir une conversation bidirectionnelle avec la personne qui se trouve devant votre porte. Filtrez les appels, prenez des mémos vocaux et accédez à Google Maps (même hors ligne), le tout depuis votre poignet.

Pixel Watch 3: composants & connectivité

La Pixel Watch 3 est alimentée par la puce Qualcomm SW5100 et est livrée avec 32 Go de stockage et 2 Go de SDRAM. Comme la plupart des montres connectées, elle est équipée de divers capteurs pour garantir le fonctionnement précis de toutes ses fonctionnalités. La Pixel Watch 3 comprend :

Capteur de fréquence cardiaque optique multi-trajets

Capteurs rouges et infrarouges pour la surveillance de la saturation en oxygène (SpO2)

Accéléromètre 3 axes

Boussole

Capteur électrique pour mesurer la conductance cutanée (cEDA) pour le suivi de la réponse corporelle

Capteur de lumière ambiante

Altimètre (mesure la hauteur au-dessus du sol)

Baromètre (mesure la pression atmosphérique)

Magnétomètre (mesure l’intensité du champ magnétique)

Gyroscope (mesure la rotation ou l’inclinaison)

Capteurs électriques polyvalents compatibles avec l’application ECG

Capteur de température cutanée

La Pixel Watch 3 est compatible avec la plupart des smartphones fonctionnant sous Android 10.0 ou version ultérieure. Elle est dotée du Bluetooth 5.3 pour une connexion rapide et fiable, ainsi que de la prise en charge de la 4G. La technologie NFC est également incluse pour des paiements et une connectivité pratiques.

Disponibilité et prix

La Pixel Watch 3 sera proposée à partir de 399 euros pour le modèle de 41 mm avec Bluetooth et Wi-Fi, et le modèle avec connectivité LTE ajoutée coûtera 449 euros. Le modèle de 45 mm avec Bluetooth et Wi-Fi sera proposé à 449 euros, et la variante LTE à 549 euros. La montre peut être précommandée sur la boutique en ligne de Google et sera expédiée à partir du 10 septembre.