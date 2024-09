Meta AI : Vos photos prennent vie dans vos flux Facebook et Instagram !

Meta Connect 2024 a été le théâtre de nombreuses annonces passionnantes concernant l’intelligence artificielle, notamment en ce qui concerne Meta AI, le chatbot présent sur les réseaux sociaux populaires comme Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger. Parmi les nouveautés les plus marquantes, on retrouve la capacité de Meta AI à analyser et modifier vos photos directement dans vos conversations.

Avec la sortie des nouveaux modèles multimodaux Llama 3.2 – 11B et 90B — Meta a débloqué de nouveaux cas d’utilisation pour son chatbot Meta AI. Lors de l’événement Meta Connect 2024, l’entreprise a annoncé plusieurs nouvelles fonctionnalités pour Meta AI qui permettent aux utilisateurs d’interagir avec différentes modalités comme l’audio et les images.

Parler à Meta AI

Tout d’abord, vous pouvez désormais parler à Meta AI en utilisant la voix et il vous répondra à voix haute. Vous pouvez poursuivre la conversation et poser des questions sur n’importe quel sujet. Le plus intéressant, c’est qu’elle peut même trouver les informations les plus récentes en parcourant l’internet.

Ce n’est pas aussi conversationnel que Gemini Live et ChatGPT Advanced Voice, mais vous bénéficiez d’une interface de chat vocal bidirectionnel standard. Cependant, il n’y a pas de prise en charge des interruptions.

Cette annonce ne pouvait pas mieux tomber puisque ChatGPT Advanced Voice Mode a commencé à être déployé pour les utilisateurs aujourd’hui. Le chat Meta Voice est disponible via le chatbot Meta AI sur WhatsApp, Facebook, Messenger et Instagram DM. Différentes voix d’IA sont disponibles et vous pouvez même choisir la voix de personnalités publiques telles que John Cena, Keegan Michael Key, Awkwafina, Dame Judi Dench et Kristen Bell.

Meta AI étant désormais alimenté par les modèles multi-modaux Llama 3.2 11B et 90B, vous pouvez télécharger une image et demander à Meta AI de l’analyser. Par exemple, vous pouvez télécharger l’image d’une montagne, demander où elle se trouve et trouver plus d’informations en cours de route. Vous pouvez également choisir de télécharger des graphiques et des diagrammes et de déduire le sens de vos données visuelles.

Retouche photo par l’IA

Ensuite, Meta AI apporte l’édition de photos par l’IA à ses applications de réseaux sociaux. Vous pouvez télécharger une image et demander au chatbot IA de modifier l’arrière-plan, d’effacer les objets indésirables, de changer de tenue, et bien plus encore.

Vous souhaitez retirer quelqu’un d’une photo ? Meta AI s’en charge. Vous voulez changer l’arrière-plan ? Aucun problème. Vous rêvez de poser à côté d’un lion ? Meta AI exauce vos souhaits sans mettre votre vie en danger. Vous voulez vous voir dans une tenue différente ? Meta AI devient votre conseiller mode personnel.

Fondamentalement, l’édition de photos par l’IA est maintenant facilement disponible sur la pile de réseaux sociaux de Meta, y compris WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram et Facebook. Le fonctionnement est analogue à celui de Magic Editor de Google, mais il est disponible dans vos applications de réseaux sociaux et vous pouvez les partager de manière transparente en tant qu’histoires.

Créez des images de vous en IA

Mieux encore, l’outil Reimagine AI vous permet désormais de créer des images de vous-même générées par l’IA. Vous pouvez réimaginer vos photos à partir de votre fil d’actualité, de vos stories et de vos photos de profil Facebook en ajoutant simplement une invite, et Meta AI générera instantanément une image basée sur votre invitation. Cela signifie que vous n’avez pas besoin d’entraîner vos images à l’aide de LoRA pour créer des images de vous-même générées par l’IA.

Traduction des Reels par l’IA

Enfin, l’une des fonctionnalités les plus prometteuses de Meta AI est la traduction automatique des Reels. Si un créateur a publié un Reels dans une langue étrangère que vous ne comprenez pas, Meta AI traduira automatiquement l’audio dans votre langue avec une synchronisation parfaite des lèvres. Actuellement, cette fonctionnalité est limitée à l’Amérique latine et aux États-Unis, en anglais et en espagnol. Meta affirme que cette fonctionnalité sera bientôt étendue à d’autres régions et à d’autres langues.

Ensuite, les utilisateurs de Facebook et d’Instagram pourront voir des images générées par l’IA de Meta dans le fil d’actualité de l’utilisateur, en fonction de l’intérêt de ce dernier ou des tendances actuelles. Vous pouvez également modifier l’invite pour générer du nouveau contenu dans votre fil d’actualité. Enfin, les utilisateurs pourront personnaliser des thèmes à l’aide de l’IA dans leurs DM privés.

Ces nouvelles fonctionnalités devraient être déployées progressivement aux utilisateurs de Meta AI aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande au cours du mois prochain. Il est fort probable que la France et d’autres pays suivent rapidement, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives créatives et pratiques pour les utilisateurs de Meta AI.

Voici donc les nouvelles fonctionnalités de Meta AI qui arrivent sur WhatsApp, Instagram, Facebook et Messenger. Êtes-vous impatient de les découvrir ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.