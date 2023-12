Meta lance Meta AI : un chatbot disponible sur Facebook Messenger, Instagram et WhatsApp

Il y a quelques mois, Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a dévoilé Meta AI. Il s’agit d’un chatbot développé par Meta et basé sur LLaMA, le LLM (Large Language Model) fondamental et conversationnel de l’entreprise. À l’époque, l’entreprise avait annoncé qu’il serait bientôt disponible dans ses applications de messagerie, ce qui est désormais chose faite.

Le chatbot Meta AI est désormais disponible sur Facebook Messenger, Instagram et WhatsApp. Cependant, il n’est actuellement disponible que pour les utilisateurs américains.

Si vous résidez aux États-Unis, vous pouvez commencer à converser avec l’assistant virtuel Meta AI en démarrant une nouvelle conversation et en sélectionnant Créer un chat AI dans Facebook Messenger, Instagram et WhatsApp. Vous pouvez également l’appeler dans les fils de discussion en tapant @MetaAI, suivi de la commande pour laquelle vous avez besoin d’aide.

Meta AI peut trouver des réponses à vos questions et créer des images à partir d’invites textuelles. Elle dispose également d’une nouvelle fonctionnalité appelée Reimagine, qui peut utiliser une image générée par l’IA et permettre à vos amis de la modifier à l’aide d’invites textuelles. Les invites textuelles peuvent être ajoutées en cliquant sur l’image générée par l’IA et en la maintenant enfoncée. Il peut également être utilisé pour découvrir des Reels sur Facebook et Instagram.

L’assistant virtuel alimenté par l’IA peut créer des vœux d’anniversaire, modifier les messages du fil d’actualité et même rédiger la description de votre profil sur Facebook Dating. Il peut également convertir des images de paysage en portraits pour les télécharger sur des Stories sur Facebook et Instagram. Les créateurs peuvent utiliser Meta AI pour offrir des réponses aux membres de leur communauté en leur proposant des brouillons personnalisés. Le générateur texte-image de Meta est désormais disponible sur le Web en tant qu’outil autonome, et tout le monde peut y accéder.