iPhone 16E : Face ID, USB-C et A18, le nouvel iPhone abordable d’Apple à 719 € !

Apple a lancé l’iPhone 16E, un nouveau modèle « abordable » qui marque la fin du bouton Home et de l’interface Touch ID. L’iPhone 16E adopte un design modernisé avec Face ID, la puce A18 et la prise en charge d’Apple Intelligence. Successeur de l’iPhone SE (2022), l’iPhone 16E se distingue par son format compact et son prix attractif.

L’iPhone 16E s’inspire du design de l’iPhone 14 de 2022, avec un écran OLED de 6,1 pouces et une encoche pour les caméras frontales et Face ID. Il est désormais de la même taille que l’iPhone 16 standard, marquant la disparition des modèles plus compacts chez Apple.

L’iPhone 16E intègre la puce A18, la même que celle de l’iPhone 16, lui permettant de prendre en charge Apple Intelligence, la suite d’outils d’IA d’Apple. Il dispose également d’au moins 8 Go de RAM et d’une capacité de stockage de base de 128 Go.

L’iPhone 16E se distingue par son unique caméra arrière de 48 mégapixels. C’est la principale différence par rapport aux autres modèles d’iPhone, qui proposent généralement plusieurs capteurs photo.

L’iPhone 16E est le premier iPhone à intégrer un modem 5G développé par Apple. Il est également doté d’un port USB-C, de la recharge sans fil et d’une certification IP de résistance à l’eau.

Prix et disponibilité de l’iPhone 16E

L’iPhone 16E est disponible en précommande dès demain à partir de 719 euros, soit une augmentation de prix significative par rapport à l’iPhone SE de 2022. Il sera disponible à la vente le 28 février.

Avec l’iPhone 16E, Apple modernise son offre d’iPhone « abordable » en abandonnant le bouton Home et en intégrant les dernières technologies, notamment Face ID, la puce A18 et Apple Intelligence. Ce nouveau modèle se positionne comme une alternative intéressante pour les utilisateurs à la recherche d’un iPhone performant et accessible.