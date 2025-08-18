Accueil » Redmi Note 15 Pro+ : Snapdragon 7s Gen 4, 16 Go de RAM et Android 15 confirmés

Redmi Note 15 Pro+ : Snapdragon 7s Gen 4, 16 Go de RAM et Android 15 confirmés

Alors que Redmi s’apprête à annoncer officiellement la série Note 15 le 21 août en Chine, une nouvelle fuite vient confirmer plusieurs caractéristiques du modèle Redmi Note 15 Pro+. Repéré sur la plateforme de benchmark Geekbench, le futur smartphone s’annonce comme un milieu de gamme très musclé.

Le modèle, référencé sous le numéro 2510ERA8BC, alias Redmi Note 15 Pro+, affiche :

Un processeur octa-core composé de : 1 cœur principal à 2,71 GHz 3 cœurs à 2,40 GHz 4 cœurs à 1,80 GHz

Un GPU Adreno 810

16 Go de RAM

Android 15 en natif

Ces spécifications pointent vers un Snapdragon 7s Gen 3 overclocké, probablement renommé Snapdragon 7s Gen 4 au moment du lancement. Sur Geekbench, le fameux Redmi Note 15 Pro+ a obtenu un score de 1 228 points sur le test monocoeur, et 3 230 points en multicoeurs.

Des résultats solides, qui positionnent ce modèle comme un excellent rapport performances/prix dans sa gamme.

Des caractéristiques premium attendues pour le Redmi Note 15 Pro+

Selon les rumeurs les plus crédibles, le Redmi Note 15 Pro+ pourrait embarquer :

Une batterie de 7 000 mAh

Une charge rapide 90W

Un écran OLED incurvé 1,5K sur les quatre bords

Un double capteur photo de 50 mégapixels :

Capteur principal de qualité flagship

Téléobjectif 50 mégapixels également

Une version avec connectivité satellite serait également prévue, ce qui marquerait une première pour la gamme Redmi Note.

Lancement imminent

La date de présentation officielle de la série Redmi Note 15 (Note 15, Note 15 Pro, Note 15 Pro+) devrait être annoncée le 21 août, en Chine.