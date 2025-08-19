Xiaomi 16 Pro Mini : repositionnement stratégique et quatre modèles confirmés pour septembre

À l’occasion du 14e anniversaire de Xiaomi, Lu Weibing, président de la marque, a partagé une vidéo rétrospective sur les smartphones les plus emblématiques de la marque. Mais au-delà de la nostalgie, c’est surtout l’avenir qui a retenu l’attention : il a annoncé que la série Xiaomi 16 marquera un tournant majeur dans la stratégie produit de la marque.

Un repositionnement inédit pour la gamme Xiaomi 16

D’après les déclarations de Lu Weibing, la définition et le positionnement produit de la série numérique de Xiaomi vont être entièrement repensés. Cette transformation stratégique concernera en premier lieu les Xiaomi 16, attendus pour une présentation officielle en septembre 2025 en Chine.

Les premières fuites suggèrent que le Snapdragon 8 Elite 2 de Qualcomm sera à l’honneur, ce qui positionne la gamme comme un sérieux concurrent pour les Galaxy S25, Find X9, ou Pixel 10.

La véritable surprise réside dans l’introduction d’un nouveau modèle : un flagship compact sous la bannière « Pro ». Appelé officieusement Xiaomi 16 Pro Mini, ce smartphone de 6,3 pouces viendrait compléter le modèle Pro traditionnel de 6,8 pouces, offrant aux utilisateurs une alternative haut de gamme plus facile à manipuler à une main.

Il ne s’agit pas d’une version « Lite », mais bien d’un Pro à part entière, avec les mêmes ambitions de performance et de finition premium.

Une gamme élargie à quatre modèles

Voici les modèles attendus dans cette nouvelle série :

Modèle Taille écran (attendue) SoC Positionnement Xiaomi 16 6,7 pouces Snapdragon 8 Gen 3 Flagship standard Xiaomi 16 Pro 6,8 pouces Snapdragon 8 Elite 2 Haut de gamme Xiaomi 16 Pro Mini 6,3 pouces Snapdragon 8 Elite 2 Compact premium Xiaomi 16 Ultra 6,8 pouces+ Snapdragon 8 Elite 2 Flagship ultime (début 2026)

Le modèle Ultra serait réservé à une sortie ultérieure, courant 2026, selon les dernières rumeurs.

Un changement stratégique pour séduire de nouveaux publics

Le repositionnement annoncé s’inscrit dans une volonté de Xiaomi de couvrir plus largement le segment premium, tout en conservant une grande cohérence technologique entre les modèles. L’arrivée du modèle Pro Mini permettra de répondre aux utilisateurs en quête de puissance et de compacité, un segment jusque-là dominé par Asus (Zenfone) ou Apple (iPhone Pro 6.1″).

Avec cette nouvelle stratégie, Xiaomi cherche clairement à s’imposer comme un acteur incontournable du marché haut de gamme Android. Entre innovations matérielles (Snapdragon 8 Elite 2), diversité de formats, et repositionnement produit, la série Xiaomi 16 s’annonce comme l’une des plus ambitieuses de la marque depuis son lancement.

Nous devrions découvrir les modèles Xiaomi 16, 16 Pro et Pro Mini dès septembre 2025 en Chine, avant une probable sortie mondiale quelques semaines plus tard.