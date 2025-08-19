Accueil » OpenAI lance ChatGPT Go : une formule abordable pour accéder à GPT-5 en Inde

OpenAI vient d’annoncer une nouvelle formule d’abonnement baptisée « ChatGPT Go », déjà en cours de déploiement en Inde. Ce nouveau forfait de ChatGPT vise à rendre l’intelligence artificielle avancée plus accessible, en s’intercalant entre l’offre gratuite de base et l’abonnement Plus plus onéreux.

Fonctionnalités principales de ChatGPT Go

ChatGPT Go propose plusieurs avantages notables par rapport à la version gratuite :

Accès étendu à GPT-5, avec plus de requêtes disponibles

Mémoire de conversation plus longue pour des échanges personnalisés et contextuels

Génération d’images améliorée

Téléversement de fichiers variés (PDF, feuilles de calcul, documents)

Utilisation plus fréquente des outils d’analyse avancée (dont Python)

Accès aux projets, tâches et GPTs personnalisés, pour mieux organiser le travail

Contrôle renforcé de la confidentialité, avec possibilité de désactiver l’utilisation des données pour l’entraînement de l’IA

Bonne nouvelle : ChatGPT Go fonctionne également via WhatsApp (1-800-ChatGPT) pour ceux qui préfèrent utiliser l’IA par messagerie.

Prix et disponibilité

Le prix de ChatGPT Go est de 399 ₹/mois, soit environ 4,50 €. À ce jour, l’offre est uniquement disponible en Inde pour l’instant. Il s’agit d’une facturation mensuelle uniquement (pas encore d’abonnement annuel).

Il convient de noter qu’il n’y a pas d’accès à GPT-4o dans cette offre ChatGPT Go, aux connecteurs, ni à la génération vidéo via Sora.

Avec ChatGPT Go, OpenAI propose une offre intermédiaire idéale pour les utilisateurs réguliers qui n’ont pas besoin de toutes les fonctions de la formule Plus à ₹1 999/mois. Ce lancement exclusif en Inde pourrait ouvrir la voie à un déploiement mondial dans les mois à venir, surtout dans les marchés émergents où le prix est un critère déterminant.