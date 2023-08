Le Zenfone 10 de ASUS, qui sera bientôt commercialisé, sera le dernier modèle Zenfone

La société taïwanaise ASUS a commercialisé le Zenfone 10 il y a peu. Les spécifications comprennent un écran AMOLED relativement petit de 5,92 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une résolution full HD+ (1080 p). Le chipset Snapdragon 8 Gen 2 sous le capot n’est pas en reste, et les options de configuration vont de 8 Go de RAM associés à 128 Go de stockage jusqu’à 16 Go de RAM avec 512 Go de stockage.

La caméra arrière est composée d’une caméra principale de 50 mégapixels et d’une caméra ultra-large de 13 mégapixels. La caméra frontale de 32 mégapixels peut prendre en charge les chats vidéo, les selfies et bien plus encore. Une batterie de 4 300 mAh assure la luminosité de l’appareil.

Si vous êtes un fan de Zenfone, vous devez savoir que c’est peut-être la dernière fois que vous aurez l’occasion d’acheter un appareil de la marque Zenfone.

Selon le site taïwanais TechNews, et un post sur X de l’expert Mishaal Rahman, ASUS est en pleine restructuration organisationnelle et a supprimé les microprogrammes de plusieurs de ses téléphones existants.

Saw this news article shared on Reddit a few hours back. A Taiwanese media outlet is reporting that the Zenfone 10 will be the last phone in the Zenfone series, following an organizational restructure within ASUS. Hasn’t been confirmed yet, but it would be really unfortunate if… — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) August 27, 2023

TechNews indique que le Zenfone 10 sera le dernier téléphone de la gamme Zenfone et que les téléphones de jeu ROG, plus chers, continueront d’être produits.

Le rapport ajoute que certains employés d’Asus qui ont travaillé sur la série Zenfone rejoindront l’équipe ROG ou seront absorbés dans d’autres secteurs de l’entreprise. Les modèles Zenfone de première génération ont été dévoilés lors du Consumer Electronics Show 2014 à Las Vegas. Au fil des ans, Asus a équipé ses smartphones de chipsets conçus par Intel, Qualcomm et MediaTek. L’entreprise a également proposé un nombre déconcertant de variantes et utilisé un système de dénomination pour le moins déroutant.

La gamme ROG restera

Ceux qui aiment les smartphones à petit écran dotés de caractéristiques phares pourraient s’intéresser au Zenfone 10, d’autant plus qu’il semble s’agir de la fin de la gamme pour cette marque. Gardez à l’esprit que ASUS n’a pas fait de déclaration officielle pour confirmer l’information.

Si c’est vrai, la perte de la gamme Zenfone sera un coup dur pour l’écosystème des smartphones. Bien que nous puissions encore espérer voir d’autres smartphones de la marque ROG, la gamme Zenfone nous manquera cruellement pour avoir apporté l’expérience Android propre aux petits amateurs de smartphones. Les consommateurs bénéficient d’un plus grand nombre d’options, mais de tels départs signifient que nous nous dirigeons vers un duopole ennuyeux. ASUS pourrait fabriquer un smartphone de jeu plus petit sous la marque ROG Phone, mais il servirait un marché de niche au sein d’un marché de niche.