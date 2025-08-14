Xiaomi 16 & Xiaomi 16 Pro : capteur selfie 50 mégapixels, 4K60 et gros boost photo à venir

Xiaomi prépare le lancement de sa nouvelle série Xiaomi 16, et elle pourrait arriver plus tôt que prévu. Selon les dernières fuites venues de Chine, la présentation officielle de la série Xiaomi 16 pourrait se tenir dès septembre 2025 — au moins pour le marché chinois.

Et cette année, la marque mettrait le paquet sur la photographie, notamment côté selfie.

Selfie: un bond en avant impressionnant

Les Xiaomi 16 et Xiaomi 16 Pro devraient tous deux adopter un capteur frontal de 50 mégapixels, contre 32 mégapixels sur le Xiaomi 15. Les améliorations annoncées incluent un enregistrement vidéo en 4K à 60 fps, un autofocus, rare sur les caméras frontales et un champ de vision élargi pour des selfies de groupe plus larges.

Avec de telles spécifications, Xiaomi pourrait prendre une longueur d’avance sur Samsung et OnePlus si leurs prochains flagships ne rehaussent pas leur qualité photo frontale.

À l’arrière, le Xiaomi 16 serait doté d’un capteur principal de 50 mégapixels avec une taille 1/1,3 », tandis que le Xiaomi 16 Pro aura le même capteur, mais avec Ultra High Dynamic Range et capteur ToF pour un calcul de profondeur ultra-précis. Le ToF améliorera notamment la mise au point, le mode portrait et les fonctions de réalité augmentée.

Autonomie et performances : toujours plus

D’autres rumeurs évoquent une batterie de 6 800 mAh, tout en conservant un format compact de 6,3 pouces, et l’utilisation du Snapdragon 8 Elite 2, dernière puce haut de gamme de Qualcomm, pour les deux modèles.

Le lancement en Chine est attendu avant fin septembre 2025, tandis qu’à l’international il pourrait y avoir une présentation probable au MWC 2026 à Barcelone (2–5 mars).

Et le Xiaomi 16 Ultra ?

Si les versions standard et Pro représentent déjà un bond important, c’est surtout le Xiaomi 16 Ultra qui pourrait créer la surprise avec un zoom optique continu (ex. 3,5x ou 4,1x sans perte de qualité). Une innovation qui viserait à dépasser le Galaxy S25 Ultra sur le terrain de la photo.

Avec une caméra frontale de 50 mégapixels au 4K60, un capteur ToF et une batterie XXL, la série Xiaomi 16 s’annonce comme une évolution majeure, surtout pour les amateurs de photo. Reste à voir si ces promesses se confirmeront lors de l’annonce officielle.