Apple vs Google : pourquoi l’IA des Pixel 10 enterre déjà Apple Intelligence et ses iPhone 17

L’intelligence artificielle est devenue l’arme ultime des constructeurs de smartphones, et en 2025, il est clair que tous les regards sont tournés vers deux lettres : A et I. Si Google et Samsung livrent déjà des expériences concrètes, Apple, lui, semble avoir raté le coche avec son initiative Apple Intelligence, encore très incomplète.

Siri « intelligent » : des promesses sans réalité

Lors de la WWDC 2024, Apple avait fait sensation en dévoilant une version dite « personnelle » de Siri. On nous montrait un assistant capable de comprendre le contexte, d’analyser vos mails, messages et événements pour vous proposer des réponses proactives — comme vous rappeler l’heure d’arrivée de votre mère ou le lieu de votre réservation de dîner.

Une belle promesse… sauf que cette version de Siri n’arrivera peut-être qu’en 2026.

Et pour ne rien arranger, Apple a dû retirer sa publicité TV vantant ce Siri « personnel », face à une vague de critiques dénonçant un écart criant entre les annonces et la réalité.

Google a pris de l’avance avec Gemini

À l’inverse, Google agit. Sur les Pixel, Google Assistant est progressivement remplacé par Gemini, un assistant conversationnel IA bien plus avancé. Il ne se contente pas de répondre à des questions simples, mais propose des échanges riches, des réponses contextuelles et des suggestions proactives qui s’intègrent à votre quotidien.

Les utilisateurs du Pixel 6 Pro jusqu’au Pixel 9 en profitent déjà, et le futur Pixel 10 promet d’aller encore plus loin.

Là où Apple promet, Google livre.

Zoom, retouche et magie photo : les vraies fonctionnalités IA des Pixel

Google a récemment publié un teaser pour le Made by Google du 20 août 2025, et ce que l’on y voit dépasse largement la simple conversation avec un chatbot.

Voici deux exemples marquants d’IA concrète :

Super Res Zoom : zoomer sans perdre en qualité : « Et si votre appareil photo pouvait s’approcher vraiment, vraiment, vraiment près tout en restant très, très, très loin ? ». Grâce à Super Res Zoom, l’IA améliore la qualité d’une image prise de loin (spectacle, animal sauvage, scène lointaine) comme si vous étiez à quelques mètres. C’est du zoom computationnel, mais intelligent.

M’ajouter : intégrer une personne dans une photo de groupe. « Et si vous pouviez apparaître dans la photo de groupe… même si vous l’avez prise vous-même ? ». Fonctionnalité M’ajouter : prenez une photo du groupe avec un espace vide, puis faites une photo de vous. L’IA fusionne les deux clichés pour vous ajouter dans l’image comme si vous y étiez depuis le début. Un gain immense pour les souvenirs, les photos de voyage, ou les événements en solo.

Apple a du retard… et une réputation à rattraper

Alors que Google lance ses fonctionnalités IA dans le réel, Apple peine à concrétiser ses ambitions. Siri reste limité, peu contextuel, et surtout… absent de nombreuses nouveautés promises.

Le Made by Google se tiendra le mercredi 20 août, avec l’annonce des Pixel 10 et Pixel 10 Pro, du Pixel Watch 4 et des Pixel Buds 2a. Nous en saurons alors plus sur les capacités IA de cette nouvelle génération… et sur la manière dont Google s’apprête à redéfinir l’intelligence mobile.