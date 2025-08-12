Accueil » Pixel Watch 4 : fuite majeure sur les capteurs et la recharge, Google vise un gros bond en avant

Pixel Watch 4 : fuite majeure sur les capteurs et la recharge, Google vise un gros bond en avant

Google semble prêt à donner un sérieux coup d’accélérateur à sa gamme de montres connectées. Une nouvelle fuite révèle les images les plus nettes à ce jour de la Pixel Watch 4, dévoilant des améliorations notables au niveau de ses capteurs de santé et de son système de recharge.

Ces changements pourraient bien repositionner Google face à ses rivaux directs, Apple et Samsung, dans la course à la précision et à l’innovation en matière de wearables.

Un nouveau « Gen 3 Sensor Hub » pour un suivi santé plus précis

Selon Android Central, la Pixel Watch 4 embarquerait un hub de capteurs de 3ᵉ génération totalement repensé. Ce module intégrerait :

Un suivi cardiaque plus précis grâce à des capteurs optiques multi-voies.

Une meilleure détection de l’oxygène dans le sang (SpO₂) même dans des conditions environnementales complexes.

Un GPS optimisé pour limiter les erreurs de localisation.

Des rumeurs évoquent également l’arrivée de nouvelles métriques liées au stress et au sommeil, potentiellement alimentées par l’IA Gemini de Google, permettant des analyses plus personnalisées et des alertes santé proactives.

La précision des données est l’un des principaux critères différenciants dans le marché des montres connectées. En renforçant la fiabilité de ses mesures, Google pourrait séduire à la fois le grand public et les entreprises, notamment dans le domaine du bien-être en entreprise et de la santé préventive.

Un système de recharge plus rapide et plus pratique

La fuite montre également un nouveau positionnement des broches de recharge, désormais déplacées sur le côté inférieur du boîtier. Selon les sources, cette configuration pourrait accélérer la recharge jusqu’à 50 % plus vite que sur la Pixel Watch 3, faciliter l’alignement avec le chargeur, supprimant un défaut souvent critiqué par les utilisateurs, et libérer de l’espace interne, potentiellement pour augmenter la capacité de la batterie.

Ce changement s’accompagnerait d’une meilleure durabilité, un point crucial alors que les consommateurs conservent leurs wearables plus longtemps.

Un écosystème Pixel plus intégré

La Pixel Watch 4 pourrait aussi bénéficier d’un écran plus lumineux, atteignant 3 000 nits, et d’une autonomie portée à 40 heures. Avec un lancement pressenti pour le 20 août, Google pourrait l’intégrer étroitement avec ses nouveaux smartphones Pixel, en exploitant l’IA pour offrir des fonctionnalités comme l’assistance contextuelle personnalisée.

Cependant, un défi majeur persiste : garantir la confidentialité des données alors que les réglementations sur la santé connectée se renforcent.

Les analystes anticipent un prix de départ autour de 349 dollars, ce qui placerait la Pixel Watch 4 dans le marché premium. Ce tarif pourrait séduire les utilisateurs en quête d’un outil avancé pour la santé et la productivité, mais Google devra aussi éviter les écueils logistiques qui ont parfois plombé ses précédents lancements.

Un pari audacieux pour Google

Si ces fuites se confirment, la Pixel Watch 4 serait la montre connectée la plus ambitieuse jamais conçue par Google

Capteurs plus précis et polyvalents.

Recharge plus rapide et ergonomique.

Intégration poussée à l’écosystème Pixel et à l’IA Gemini.

Reste à savoir si ces améliorations suffiront à dépasser Apple et Samsung, ou si elles permettront simplement à Google de rester dans la course.