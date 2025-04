La fin d’une ère : Gemini prend le pouvoir sur Google Assistant

C’était attendu, mais c’est désormais officiel : Google Assistant vit ses derniers instants, remplacé progressivement par Gemini, le nouvel assistant IA de Google.

Lors de l’appel des résultats du premier trimestre 2025 d’Alphabet, Sundar Pichai, PDG de Google, a confirmé que Gemini étendrait son territoire, après les smartphones, vers Android Auto, les tablettes, les casques audio et les montres connectées sous Wear OS.

Une déclaration claire : Gemini prend le relais

Voici ce qu’a déclaré Sundar Pichai lors de cet échange avec les investisseurs : « Nous mettons à niveau Google Assistant sur les appareils mobiles vers Gemini, et plus tard cette année, nous ferons de même pour les tablettes, les voitures et les appareils connectés à votre téléphone, tels que les casques et les montres ».

Cette annonce clôt définitivement les spéculations : Google adopte une stratégie unifiée autour de Gemini, une IA plus avancée et polyvalente, pour remplacer l’ancien Assistant dans tout son écosystème.

Des indices visibles depuis plusieurs semaines

Même avant cette confirmation officielle, plusieurs signes trahissaient déjà cette transition :

Sur Wear OS, le terme « Google Assistant » avait été discrètement remplacé par « Assistant numérique » dans certains menus.

Le célèbre logo en forme de micro, aux couleurs de Google Assistant, a progressivement laissé place à un icône blanc plus neutre, aussi bien sur Android Auto que sur Wear OS.

Les icônes « étincelles » propres à Gemini avaient même commencé à apparaître sur certaines interfaces.

Tous ces éléments indiquaient que la bascule vers Gemini était déjà en marche.

Quand cette transition sera-t-elle complète ?

Pour l’instant, Google reste évasif : « plus tard cette année ». Aucune date précise n’a été avancée, ce qui est habituel pour la firme de Mountain View. On peut toutefois espérer avoir davantage de détails lors de la conférence Google I/O prévue en mai prochain.

L’arrivée de Gemini sur Android Auto, Wear OS, les casques audio connectés et les tablettes ouvre la voie à des interactions plus intelligentes, naturelles et contextuelles. On peut s’attendre à des commandes vocales améliorées en voiture, des actions plus complexes et personnalisées sur les montres connectées, une meilleure compréhension du langage naturel et une gestion plus fine des tâches.

En résumé, Gemini promet de rendre l’expérience utilisateur plus fluide et plus performante sur tous les fronts.

Une stratégie alignée avec le marché

Google n’est pas seul dans cette course à l’IA conversationnelle. En effet, Apple prépare de grandes améliorations pour Siri avec l’arrivée de ses propres modèles d’IA et Amazon continue d’étoffer Alexa pour rester compétitif. Dans ce contexte, l’unification de l’écosystème Google sous Gemini est logique et marque un tournant stratégique important.

Avec Gemini, la firme promet une IA plus puissante, plus intuitive et omniprésente dans notre quotidien connecté. Le pari est risqué — car Google Assistant reste un service populaire — mais, si Gemini tient ses promesses en matière d’intelligence et d’efficacité, les utilisateurs devraient rapidement adopter cette nouvelle génération d’assistant intelligent.

Restez connectés : Google I/O 2025 pourrait révéler encore plus de surprises sur l’avenir de Gemini !