HomePod mini 2, Apple TV 2, iPad mini 8… la liste complète des produits Apple révélés accidentellement

Apple, qui d’ordinaire protège jalousement ses secrets, vient de laisser échapper plusieurs produits non annoncés via du code logiciel interne. Une erreur embarrassante, mais riche en informations pour les fans et les analystes du monde Apple.

Voici le récapitulatif complet des produits concernés, y compris leurs noms de code et principales caractéristiques.

HomePod mini 2 : une mise à jour majeure en vue

Repéré sous le nom de code B525, le prochain HomePod mini abandonnerait enfin l’ancien SoC S5 pour une puce plus moderne, basée sur l’architecture T8310, déjà utilisée sur les Apple Watch Series 9 et 10.

Spécifications attendues :

Nouveau SoC dérivé de l’A16

CPU double coeurs 64 bits

Neural Engine à 4 cœurs

Compatible Apple Intelligence

Sortie estimée : entre septembre 2025 et fin 2026

Apple TV avec puce A17 Pro : un bond générationnel

Apple préparerait une nouvelle Apple TV équipée de la puissante puce A17 Pro, la même que celle des iPhone 15 Pro. Un énorme gain de performance, notamment pour le gaming et l’intégration de l’Apple Intelligence.

Spécifications attendues :

A17 Pro avec GPU

Support de jeux AAA

Nouvelle puce Wi-Fi/Bluetooth développée en interne

Compatible 4K HDR

Sortie possible : fin 2025

iPad mini (J510/J511) : vers une version A19 Pro… et OLED ?

La future iPad mini pourrait intégrer la toute nouvelle puce A19 Pro, attendue dans les iPhone 17 Pro. Elle comporterait plus de cœurs GPU que l’A19 classique.

Selon les rumeurs, Apple envisagerait un passage à l’écran OLED pour 2026–2027. La version repérée dans le code pourrait être un modèle de transition avec des composants haut de gamme sans changement de design majeur.

iPad entrée de gamme (J581/J582) : boosté par l’A18

Le modèle d’iPad le plus abordable recevrait également un lifting technique. Le A18 remplacerait l’actuelle puce A16, et la tablette bénéficierait d’un Neural Engine à 16 cœurs, assez puissant pour Apple Intelligence.

Pas de refonte du design prévue, avec un lancement prévu au printemps 2026

Apple Watch Series 11, Ultra 3 et SE 3 : le retour du S11

Toutes les futures Apple Watch devraient être équipées de la puce S11 SiP, avec la même architecture T8310 :

CPU 64 bits double-coeurs

Neural Engine 4 cœurs

Meilleure efficacité énergétique

Sortie prévue pour la keynote de septembre 2025.

Vision Pro 2 : alimenté par le M5

La deuxième génération du casque spatial Apple Vision Pro (prévu pour fin 2025) intégrerait la nouvelle puce M5, un bond en puissance après le M2.

Apple Studio Display 2 : écran mini-LED en approche

Un nouvel écran externe Apple avec rétroéclairage mini‑LED pourrait arriver début 2026, successeur du Studio Display actuel.

Qu’il s’agisse de l’Apple TV A17 Pro, du HomePod mini 2, de l’iPad mini A19 Pro ou de la Vision Pro 2, cette fuite massive offre un rare aperçu de la stratégie produit d’Apple. De quoi raviver la curiosité des fans avant les keynotes de fin 2025.