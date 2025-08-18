Samsung Galaxy Tab S11 & Ultra : écran AMOLED 120 Hz, Dimensity 9400+ et finesse record

Samsung s’apprête à frapper fort sur le marché des tablettes haut de gamme avec sa prochaine gamme Galaxy Tab S11. Grâce à de nouvelles fuites publiées par le leaker réputé Ahmed Qwaider, on en sait désormais plus sur les modèles Galaxy S11 et Galaxy S11 Ultra : écrans AMOLED 120 Hz, design ultra-fin, puce MediaTek Dimensity 9400+… et bien plus encore.

Galaxy Tab S11 Ultra : puissance extrême et finesse record

Le modèle Galaxy Tab S11 Ultra proposera un écran Dynamic AMOLED 2X de 14,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une luminosité élevée et une excellente définition — de quoi rivaliser directement avec l’iPad Pro M4 de 13 pouces.

Sous le capot, on retrouverait une puce Dimensity 9400+ signée MediaTek (équivalente au Snapdragon 8 Gen 4), accompagnée de jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage. Une configuration taillée pour les professionnels, les gamers et les créateurs de contenu.

Autre fait marquant : l’épaisseur serait limitée à 5,1 mm, égalant celle de l’iPad Pro 13. Du jamais vu chez Samsung. L’ensemble serait alimenté par une batterie de 11 600 mAh, avec charge rapide 45 W.

À l’arrière, on retrouverait un double module photo 13 mégapixels + 8 mégapixels, tandis qu’à l’avant, une caméra 12 mégapixels assurera les appels vidéo en haute qualité.

Fonctions clés :

Wi-Fi 7

IP68 (étanchéité)

Support SPen

eSIM

Galaxy AI

One UI 8

Samsung DeX

Galaxy Tab S11 : une version plus compacte mais toujours premium

Le modèle de base, la Galaxy Tab S11, ne sera pas en reste. Elle embarquera un écran AMOLED 11 pouces 120 Hz, la même puce Dimensity 9400+, jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, une batterie de 8 400 mAh et une épaisseur de 5,5 mm. Seules différences notables du Wi-Fi 6E au lieu du Wi-Fi 7, pas de capteur ultra grand-angle et un stockage et RAM légèrement inférieurs.

Mais elle conserve tout le reste : IP68, Galaxy AI, eSIM, SPen, et le support DeX.

Samsung attaque de front Apple sur les tablettes haut de gamme

Avec cette série Galaxy Tab S11, Samsung montre clairement son ambition : offrir des tablettes Android aussi fines, puissantes et polyvalentes que les iPads Pro d’Apple. Si les prix restent compétitifs, la Galaxy Tab S11 Ultra pourrait bien devenir la meilleure tablette Android de 2025, tandis que la Tab S11 s’annonce comme une excellente alternative premium plus abordable.