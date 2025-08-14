Accueil » iPad mini 8 : La puce A19 Pro débarque, un bond en performance inédit pour la petite tablette !

Apple pourrait bien offrir à son prochain iPad mini 8 une mise à jour majeure en termes de performance. Des références découvertes dans du code interne – publié par erreur – laissent entrevoir l’arrivée de la puce A19 Pro, attendue également sur les futurs iPhone 17 Pro.

Cette évolution placerait le plus petit iPad de la gamme au niveau de performances jamais atteint dans ce format.

Le A19 Pro : un processeur de calibre Pro pour l’iPad mini

D’après ces fuites, le futur iPad mini (codenames J510 et J511) intégrerait l’A19 Pro, un processeur qui promet davantage de cœurs GPU que la version standard. Cette puce sera dévoilée avec les iPhone 17 Pro et devrait offrir un gain significatif en puissance graphique et en traitement, ouvrant la voie à des applications plus exigeantes et à de nouvelles fonctions d’iPadOS.

La fuite mentionne aussi une version « bridée » de l’A19 Pro (avec un cœur GPU en moins) prévue pour l’iPhone 17 Air, mais cette déclinaison ne concernerait pas l’iPad mini.

Pour rappel, l’actuel iPad mini 7e génération, sorti en 2024, embarque déjà la puce A17 Pro héritée de l’iPhone 15 Pro. Le passage à l’A19 Pro représenterait donc un saut technologique de deux générations.

Vers un écran OLED à l’horizon 2026 ?

En parallèle, plusieurs rumeurs évoquent un futur iPad mini OLED. Ce changement d’écran apporterait des contrastes plus profonds, des noirs parfaits, et une meilleure efficacité énergétique par rapport au LCD actuel. Cependant, il n’est pas certain que l’arrivée de l’OLED coïncide avec celle de la puce A19 Pro. Il est possible qu’Apple déploie la mise à jour processeur en premier, puis l’écran OLED dans un second temps, à l’horizon 2026.

Le code interne ne se limite pas au modèle mini. Il révèle aussi un iPad d’entrée de gamme (codenames J581 et J582) qui pourrait arriver dès le printemps 2026 avec la puce A18. Cette stratégie permettrait à Apple de renforcer son offre sur deux fronts :

Un iPad mini ultra-puissant pour les utilisateurs exigeants.

Un iPad abordable mis à jour pour séduire les foyers et le secteur éducatif.

Quand attendre l’iPad mini 8 ?

Aucune date précise n’a encore été confirmée, mais le calendrier habituel laisse penser à une annonce fin 2025 ou début 2026. Si Apple confirme la présence de l’A19 Pro, l’iPad mini 8 pourrait devenir l’une des tablettes compactes les plus puissantes du marché, capable de rivaliser avec certains MacBook pour des tâches créatives ou professionnelles.