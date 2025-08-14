Accueil » Apple laisse fuiter son Studio Display 2, le nouvel écran haut de gamme arrive en 2026 !

Apple a laissé échapper, par inadvertance, des lignes de code révélant certains de ses projets en cours. Parmi eux, le développement du Studio Display 2, un écran haut de gamme qui succéderait au modèle lancé en 2022.

Cette découverte, réalisée par MacRumors, montre que l’appareil porte le nom de code J427. La fuite ne donne pas encore tous les détails techniques, mais confirme que le produit est bel et bien dans les cartons de Cupertino.

Selon les rumeurs, Apple viserait un lancement du Studio Display 2 en 2026. Pour l’instant, la marque n’a pas confirmé cette date, et les spécifications exactes restent inconnues. Dans le même code, MacRumors a également trouvé la référence J527, qui pourrait correspondre à un autre écran, mais dont la nature reste mystérieuse.

Le Studio Display, sorti en mars 2022, est un écran 27 pouces Retina 5K (5120 x 2880) offrant :

Une caméra ultra-large 12 mégapixels avec suivi de cadrage Center Stage

Trois micros « qualité studio »

Six haut-parleurs avec audio spatial et prise en charge du Dolby Atmos

Un port Thunderbolt 3 (USB-C) et trois ports USB-C supplémentaires

Côté compatibilité, il fonctionne avec une large gamme de Mac, du Mac Studio au MacBook Pro, ainsi que plusieurs modèles d’iPad, à condition de disposer de macOS Monterey 12.3 ou iPadOS 15,4 ou ultérieurs.

Ce que l’on peut attendre du Studio Display 2 ?

Si Apple conserve sa logique produit, le Studio Display 2 pourrait proposer :

Une meilleure luminosité et prise en charge du HDR

Une fréquence de rafraîchissement plus élevée (120 Hz ProMotion)

Une webcam améliorée avec traitement vidéo par IA

Une connectique mise à jour, potentiellement avec Thunderbolt 5

Des haut-parleurs optimisés pour une expérience Dolby Atmos plus immersive

En revanche, la grande inconnue reste le positionnement tarifaire. L’actuel Studio Display est vendu à partir de 1 749 €, et Apple pourrait maintenir ce segment premium.

Avec cette fuite, il devient clair qu’Apple ne compte pas abandonner le marché des moniteurs haut de gamme. Le Studio Display 2 pourrait renforcer l’écosystème macOS/iPadOS et séduire aussi bien les créatifs professionnels que les utilisateurs exigeants.