Apple TV 2025 : La puce A17 Pro en fera une console de jeu haut de gamme !

Trois ans après le dernier modèle, Apple s’apprête à renouveler sa gamme Apple TV avec une version prévue pour fin 2025, et cette fois, le changement est de taille.

Au cœur de ce nouvel appareil : la puce A17 Pro, déjà utilisée dans l’iPhone 15 Pro, connue pour sa puissance graphique et ses performances en IA. Objectif affiché : faire de l’Apple TV bien plus qu’un simple boîtier de streaming, en l’élevant au rang de console de jeu haut de gamme et centre de contrôle domotique.

Apple TV 2025: Une vraie machine de jeu dans le salon

Grâce à l’A17 Pro, l’Apple TV 2025 pourrait offrir des graphismes dignes d’une console de salon, avec gestion du ray tracing et des shaders avancés.

Apple mise sur cette puissance pour attirer les amateurs de jeux vidéo premium, soutenue par des mises à jour de tvOS optimisées pour les titres exigeants.

Les rumeurs évoquent également la prise en charge de la Wi-Fi 6E, voire du Wi-Fi 7, pour un streaming 4K ultra-fluide et un gaming à faible latence.

Avec ces capacités, Apple entend rivaliser avec les consoles portables et hybrides tout en gardant la simplicité d’un boîtier connecté.

L’intégration de Apple Intelligence pourrait changer la façon dont on utilise l’Apple TV :

Commandes gestuelles,

Siri plus réactif grâce au moteur neuronal de l’A17 Pro,

Suggestions de contenus basées sur les habitudes de visionnage,

Et même une caméra FaceTime intégrée pour passer des appels vidéo directement depuis son canapé.

Avec tvOS 26, attendu en parallèle, l’interface bénéficierait d’une refonte complète, mêlant recommandations personnalisées et contrôles domotiques avancés pour les appareils HomeKit.

Design et écoresponsabilité

Côté design, Apple devrait conserver le format compact, mais avec une meilleure dissipation thermique pour supporter la puissance de l’A17 Pro, l’utilisation de matériaux recyclés et des composants plus économes en énergie.

Selon des sources proches du dossier, le prix pourrait être plus attractif que l’actuel modèle à 169 euros, afin de toucher un public plus large.

Un hub pour la maison connectée

Ce nouvel Apple TV pourrait devenir le centre névralgique du salon en apportant un contrôle de l’éclairage, du chauffage et des accessoires HomeKit, offrir des automatisations pilotées par l’IA, et un multitâche fluide entre streaming, jeux et visioconférences. Certains analystes évoquent même un support potentiel de la 8K, bien que cette information reste à confirmer.

La sortie prévue pour fin 2025 intervient dans un marché de plus en plus concurrentiel, face à Roku, Amazon Fire TV ou encore Nvidia Shield. Mais avec la puissance de l’A17 Pro, des fonctions IA poussées et un prix potentiellement revu à la baisse, Apple pourrait redéfinir ce qu’un boîtier TV peut offrir.