Asus ROG Xbox Ally : la console portable se dévoile avant la Gamescom 2025

À quelques jours de la Gamescom 2025, un événement majeur pour l’univers gaming, une fuite sur Amazon US a brièvement révélé la ROG Xbox Ally, une nouvelle console portable développée par Asus en collaboration avec Xbox.

Bien que la page ait rapidement été retirée, elle a laissé échapper plusieurs détails clés sur cette console très attendue. Son lancement officiel est désormais fortement pressenti pour la soirée d’ouverture de la Gamescom, le 19 août.

Asus ROG Xbox Ally : Une console portable sous Windows avec ADN Xbox

La ROG Xbox Ally se présente comme un véritable hybride entre un PC de jeu portable et une console Xbox. Elle est équipée d’un écran tactile Full HD de 7 pouces affichant un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une réactivité de 7 ms et une luminosité allant jusqu’à 500 nits.

À l’intérieur, on retrouve le nouveau processeur AMD Ryzen Z2 A, basé sur l’architecture Zen 5 et associé à des graphismes RDNA 3.5. Elle dispose de 16 Go de RAM LPDDR5 en dual-channel à 6400 MHz, ainsi que d’un SSD de 512 Go PCIe Gen 4, avec possibilité de mise à niveau.

La console fonctionne sous Windows 11 Home, ce qui signifie qu’elle offre un accès complet à la bibliothèque de jeux PC ainsi qu’au Xbox Full Screen Mode, rendant l’expérience Xbox parfaitement intégrée.

Asus y a également intégré Armoury Crate SE pour la gestion des paramètres, ainsi que la Xbox Game Bar pour les raccourcis de jeu. Côté design, la ROG Xbox Ally s’inspire clairement de la manette Xbox, avec des poignées profilées conçues pour une prise en main confortable. L’ensemble est alimenté par une batterie de 60 Wh, ce qui promet une bonne autonomie pour une machine aussi puissante.

Un prix agressif pour concurrencer Apple et Steam Deck ?

Selon les précédentes fuites, le modèle standard de la ROG Xbox Ally serait commercialisé en Europe autour de 599 euros, tandis qu’une version haut de gamme, baptisée ROG Xbox Ally X, atteindrait les 899 euros.

Cette stratégie de tarification agressive rappelle celle adoptée pour le Meta Quest 3, et s’oppose frontalement aux prix élevés d’Apple dans le domaine des appareils AR/VR, comme le Vision Pro vendu à 3 999 euros. En réduisant ses marges, Asus semble vouloir imposer son produit dans un marché en pleine expansion, où les gamers cherchent une alternative nomade performante et accessible.

Une console entre deux mondes

Il est important de noter que la ROG Xbox Ally ne se positionne pas encore comme un appareil de réalité augmentée, contrairement à certaines lunettes ou casques émergents. Cependant, elle pourrait marquer une transition entre les consoles portables traditionnelles et les expériences immersives à venir. En offrant une compatibilité totale avec l’écosystème Xbox et Windows, elle pourrait séduire les joueurs à la recherche d’une solution tout-en-un, sans compromis sur la performance ou la bibliothèque de jeux.

Avec sa fiche technique solide, son design inspiré par Xbox et son système Windows natif, la ROG Xbox Ally pourrait bien être la révélation de cette Gamescom 2025. Reste à voir si Asus parviendra à séduire un public plus large que les habitués du PC gaming mobile.