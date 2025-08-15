Accueil » Apple Vision Pro 2 : Une puce M5, plus de confort et d’IA ?

Après un lancement remarqué début 2024, l’Apple Vision Pro s’apprête déjà à connaître une évolution majeure. Des fuites récentes dans le code d’Apple et des indiscrétions d’initiés confirment que la deuxième génération, baptisée Vision Pro 2, intégrera la nouvelle puce Apple M5.

Un bond technologique qui promet de corriger les faiblesses de la première version tout en offrant une expérience de réalité mixte plus fluide et plus immersive.

Vision Pro 2 : Une puce M5 pour plus de puissance et d’efficacité

Le premier Vision Pro, équipé d’une puce M2, avait impressionné par ses capacités… mais souffrait de problèmes d’autonomie et de chauffe. La puce M5, gravée avec un procédé plus avancé, devrait gagner en puissance brute tout en améliorant l’efficacité énergétique.

Selon des sources proches de la feuille de route d’Apple, cette évolution permettra une gestion plus fluide des environnements de réalité augmentée complexes, un meilleur multitâche, notamment pour les applications professionnelles, comme le design 3D ou la collaboration à distance, et un rendu plus rapide et précis grâce à un Neural Engine optimisé pour l’IA.

C’est en fouillant dans le code d’une mise à jour logicielle qu’un développeur a découvert des références directes à la puce M5 associées à un nouvel identifiant matériel lié au Vision Pro. Un indice qui recoupe les prévisions de Mark Gurman (Bloomberg).

Confort et ergonomie repensés

Si le design global devrait peu évoluer, Apple travaillerait sur un nouveau bandeau plus confortable, pour mieux répartir le poids sur la tête. Une amélioration attendue, car le premier modèle avait été critiqué pour sa lourdeur lors d’utilisations prolongées.

Selon des sources en Chine, la production des composants du Vision Pro 2 aurait déjà commencé, avec un lancement visé fin 2025 ou début 2026. L’analyste Ming-Chi Kuo anticipe une présentation dès la fin de l’année, avec un prix qui pourrait rester autour des 3 500 dollars, probablement autour des 4 000 euros en France, pour conserver l’image haut de gamme.

Intelligence artificielle et nouvelles fonctionnalités

La M5 devrait aussi servir de socle à de nouvelles capacités Apple Intelligence :

Suivi oculaire et reconnaissance gestuelle plus rapides.

Création de contenu immersif en temps réel.

Intégration renforcée avec macOS et iPadOS pour passer d’un appareil à l’autre sans friction.

Face à Meta et son casque Quest, plus abordable, Apple continue de miser sur le segment premium. Plutôt qu’un bouleversement du design, la firme semble opter pour une stratégie d’améliorations itératives afin de stabiliser la plateforme et encourager les développeurs à créer plus d’applications.

Le succès du Vision Pro 2 dépendra de sa capacité à apporter de vraies améliorations de confort et de performance, tout en restant suffisamment attractif pour les créateurs et les entreprises. Avec l’intégration de la puce M5 et un écosystème toujours plus connecté, Apple espère transformer son casque spatial en outil incontournable de productivité et de création immersive.