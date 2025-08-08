Accueil » iPhone 17 Pro : Apple augmentera le prix mais double le stockage de base

iPhone 17 Pro : Apple augmentera le prix mais double le stockage de base

iPhone 17 Pro : Apple augmente le prix mais double le stockage de base

La nouvelle génération d’iPhone se précise, et avec elle, les premières fuites sur les prix. Selon plusieurs rapports concordants, la gamme iPhone 17 — à l’exception du modèle standard — sera plus chère que la série actuelle. Toutefois, pour l’iPhone 17 Pro, la pilule pourrait passer plus facilement : le stockage de base passerait à 256 Go, au lieu de 128 Go jusqu’ici.

iPhone 17 Pro : Une hausse de prix anticipée… mais nuancée

Le Wall Street Journal a été le premier à annoncer une hausse généralisée des prix pour les iPhone 17. L’information a été confirmée ensuite par la firme d’analyse Jefferies, qui prédit une augmentation de 50 dollars pour les modèles iPhone 17 Air, 17 Pro et 17 Pro Max.

Cette hausse s’expliquerait principalement par la hausse des coûts de production, des composants plus avancés, et des tarifs douaniers en augmentation.

Le modèle Pro passerait à 256 Go

Mais voici le détail qui pourrait tout changer. Selon le leaker chinois Instant Digital, le modèle de base de l’iPhone 17 Pro proposerait directement 256 Go de stockage, au lieu des 128 Go actuels. Ce changement modifierait la perception de la hausse tarifaire.

Actuellement, un iPhone 16 Pro 128 Go coûte 999 dollars (1 229 euros), et la version 256 Go est facturée 1 099 dollars (1 359 euros). Si l’iPhone 17 Pro 256 Go est lancé à 1 049 dollars, comme le suggèrent certaines fuites, l’utilisateur bénéficierait de deux fois plus de stockage pour un prix inférieur à celui pratiqué aujourd’hui pour le même espace. Une stratégie qui pourrait désamorcer les critiques.

Apple joue la carte du redesign et des specs

Au-delà du stockage, l’iPhone 17 Pro proposera plusieurs nouveautés matérielles majeures. Parmi les rumeurs les plus solides, on trouve :

Un nouveau design arrière, plus élégant et épuré.

Une nouvelle puce, encore plus performante.

Un capteur téléphoto de 48 mégapixels, qui marquerait une nette amélioration sur la photographie zoom.

Cette série marquerait aussi la première refonte de design majeure depuis l’iPhone X, ce qui justifie en partie la hausse tarifaire. Après le lancement timide de la gamme iPhone 15, Apple mise gros sur ce renouveau esthétique et technique pour relancer les ventes.

Plus cher, mais aussi plus généreux ?

Même si le seuil symbolique des 1 000 dollars sera franchi pour la première fois sur un modèle Pro « de base » (il a déjà dépassé les 1 000 euros en France), le doublement du stockage pourrait compenser cette hausse pour de nombreux utilisateurs.

Reste que tout le monde n’a pas forcément besoin de 256 Go, et que cette stratégie risque de rehausser mécaniquement le ticket d’entrée vers la gamme Pro, éloignant certains utilisateurs fidèles des modèles premium.

La présentation officielle des iPhone 17 est attendue pour le 9 septembre 2025, et Apple semble bien décidé à frapper fort.