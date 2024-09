iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Pro Max ? Guide complet pour faire le meilleur choix

Apple vient tout juste d’officialiser la nouvelle gamme d’iPhone 16, avec quatre nouveaux modèles qui viennent remplacer ceux de l’année précédente.

Comme d’habitude, ce sont les modèles Pro qui bénéficient des meilleures améliorations. Si vous vous demandez lequel des deux modèles Pro choisir, cet article vous aidera à faire votre choix avec une comparaison détaillée entre l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max.

iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Pro Max : Aperçu des caractéristiques

Voici un aperçu des spécifications des deux modèles avant de rentrer dans les détails.

iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max Écran 6.3 pouces LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, 2 622 x 1 206 pixels 6.9 pouces LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, 2 868 x 1 320 pixels Dimensions 149.6 x 71.5 x 8.25 mm 163 x 77.6 x 8.25 mm Processeur 3 nm, Apple A18 Pro 3 nm, Apple A18 Pro Caméras arrière 48 mégapixels, 12 mégapixels téléphoto, 48 mégapixels ultra-large, TOF 3D LiDAR 48 mégapixels, 12 mégapixels téléphoto, 48 mégapixels ultra-large, TOF 3D LiDAR Caméra frontale 12 mégapixels (large) 12 mégapixels (large) Vidéo Max: 4K à 120 fps Max: 4K à 120 fps Batterie jusqu’à 85 heures en lecture audio, jusqu’à 27 heures en lecture vidéo, jusqu’à 22 heures en streaming vidéo jusqu’à 105 heures en lecture audio, jusqu’à 33 heures en lecture vidéo, jusqu’à 29 heures en streaming vidéo Connectivité Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C 3.2 Gen 2 Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C 3.2 Gen 2 Logiciel iOS 18 préinstallé iOS 18 préinstallé Protection Ceramic Shield (2024), IP68 Ceramic Shield (2024), IP68

iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Pro Max : Design et écran

Un des premiers critères à considérer pour choisir entre ces deux modèles est la taille de l’écran. L’iPhone 16 Pro est équipé d’un écran de 6,3 pouces, tandis que l’iPhone 16 Pro Max arbore un écran de 6,9 pouces, ce qui en fait l’un des plus grands iPhones à ce jour. Cette différence de taille se traduit également par des résolutions différentes, avec 2622 x 1206 pixels pour le modèle Pro et 2868 x 1320 pixels pour le Pro Max.

Les deux appareils sont équipés de panneaux Super Retina XDR LTPO OLED avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz (ProMotion). La luminosité maximale est de 2000 nits en extérieur, avec des niveaux identiques pour le SDR et HDR. Ils sont également compatibles avec Dolby Vision et HDR 10, et disposent d’une protection en verre Ceramic Shield.

iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Pro Max : Matériel et Performances

Les deux modèles partagent les mêmes caractéristiques matérielles. Tous deux sont propulsés par la nouvelle puce Apple A18 Pro, gravée en 3 nm. Cette puce est basée sur l’architecture N3E de TSMC, ce qui la rend plus efficace que la génération précédente. Elle est accompagnée d’un moteur neuronal à 16 cœurs, optimisé pour les tâches liées à l’intelligence artificielle.

Les deux iPhone sont disponibles avec des options de stockage de 256 Go, 512 Go et 1 To, et disposent de 8 Go de RAM. Pour améliorer la dissipation thermique, les modèles Pro sont équipés d’un dissipateur en graphène et d’un boîtier de batterie en métal.

En termes de connectivité, ils prennent en charge le Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.4, et la bande ultra large de 2e génération. De plus, tous deux disposent d’un port USB-C 3.2 Gen 2, compatible DisplayPort pour la sortie vidéo.

iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Pro Max : Caméras identiques

Historiquement, les modèles Pro Max se distinguaient par des améliorations supplémentaires en matière de photographie. Cependant, cette année, les deux modèles sont équipés du même ensemble de capteurs : une caméra principale de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 48 mégapixels et un téléobjectif périscopique de 12 mégapixels offrant un zoom optique 5x.

Les performances sont donc identiques, que vous optiez pour l’iPhone 16 Pro ou le Pro Max.

iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Pro Max : Autonomie et recharge

C’est sur le plan de la batterie que l’iPhone 16 Pro Max se démarque clairement. Alors que l’iPhone 16 Pro offre jusqu’à 85 heures d’écoute audio et 27 heures de lecture vidéo, le Pro Max peut atteindre 105 heures d’écoute audio et 33 heures de lecture vidéo. En matière de recharge, les deux modèles conservent les mêmes vitesses de charge filaire, mais la recharge sans fil MagSafe a été améliorée à 25 W.

iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Pro Max : Quel modèle choisir ?

En résumé, le choix entre l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max dépendra principalement de vos préférences en matière de taille d’écran et d’autonomie. Si vous préférez un smartphone plus compact et que vous êtes satisfait d’une autonomie légèrement inférieure, l’iPhone 16 Pro est une excellente option à 1 229 €.

Si, en revanche, vous recherchez le plus grand écran et la meilleure autonomie, l’iPhone 16 Pro Max représente un véritable atout pour 250 € de plus.