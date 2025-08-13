Accueil » Google Pixel 10 : des prix inchangés par rapport à 2024, même pour le modèle pliant

Dans un marché où les prix des smartphones haut de gamme semblent grimper année après année, Google adopte une stratégie à contre-courant. Selon plusieurs fuites concordantes, la gamme Pixel 10 — comprenant le Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL et Pixel 10 Pro Fold — conservera les mêmes tarifs que les Pixel 9 sortis en 2024, et ce, sur plusieurs marchés majeurs.

Pixel 10 : Des prix stables en Europe, aux États-Unis et en Inde

Les rumeurs avaient déjà indiqué que les tarifs resteraient inchangés en Europe et aux États-Unis. Désormais, des informations venues d’Inde confirment la tendance. Voici les prix attendus sur ce marché :

Pixel 10 (256 Go) : 79 999 roupies (≈ 780 euros)

Pixel 10 Pro (256 Go) : 109 999 roupies

Pixel 10 Pro XL (256 Go) : 124 999 roupies

Pixel 10 Pro Fold (256 Go) : 172 999 roupies

Ces montants sont identiques à ceux appliqués lors du lancement de la gamme Pixel 9 dans la région. Pour la France, les prix d’entrée de gamme devraient être : 899 euros pour le Pixel 10, 1 099 euros pour le Pixel 10 Pro, 1 199 euros pour le Pixel 10 Pro XL et 1 899 euros pour le Pixel 10 Pro Fold.

Pixel 10 : un bon rapport qualité-prix

Le Pixel 10 standard s’annonce particulièrement intéressant. Il partagera le même processeur Google Tensor G5 que ses grands frères plus onéreux, tout en adoptant un design proche du Pixel 9 mais avec un atout majeur : un téléobjectif de 10,8 mégapixels, absent du modèle de l’an dernier.

Seule concession : l’ultra grand-angle passerait de 48 mégapixels à 12 mégapixels.

Pixel 10 Pro et Pro XL : une évolution en douceur

Les versions Pro et Pro XL ne devraient pas connaître de révolution technique, mais plutôt une série d’améliorations ciblées :

Une autonomie légèrement revue à la hausse.

Plus de puissance grâce au Tensor G5.

Compatibilité avec les accessoires Pixelsnap, le nouveau système de charge magnétique sans fil de Google.

Pixel 10 Pro Fold : lancement retardé ?

Le Pixel 10 Pro Fold, deuxième tentative de Google face aux Galaxy Z Fold de Samsung, pourrait voir sa sortie décalée à octobre 2025 selon certaines sources. Néanmoins, le leaker Smartprix indique que les précommandes pourraient débuter dès le 21 août, soit le lendemain de la conférence Google.

Une stratégie tarifaire à contre-courant

En conservant les mêmes prix qu’en 2024, Google se positionne comme une alternative plus abordable face à Apple et Samsung, dont les hausses tarifaires sont devenues quasi systématiques.

Reste à voir si cette politique, combinée à des améliorations ciblées plutôt qu’à des changements radicaux, suffira à séduire les utilisateurs en 2025.