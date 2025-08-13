Pixel 10 Pro Fold : Google tease son nouveau pliable avant l’heure

Google n’attend même plus la date officielle de son événement Pixel du 20 août pour dévoiler ses nouveautés. La firme de Mountain View vient de publier un teaser vidéo de 30 secondes pour présenter le Pixel 10 Pro Fold, son prochain smartphone pliable haut de gamme.

Et s’il ressemble beaucoup au Pixel 9 Pro Fold, ce nouveau modèle promet quelques améliorations notables — à commencer par ce qui pourrait être le premier pliable certifié IP68 (résistant à l’eau et à la poussière).

Pixel 10 Pro Fold: Un design très proche… mais légèrement affiné

Dans la vidéo, Google nous offre plusieurs aperçus :

Un coup d’œil à l’écran interne déplié

Un visuel complet du dos avec le module photo

Une élégante déclinaison en gris, déjà aperçue sur le Pixel 10 classique

Les rumeurs indiquent aussi l’arrivée de nouvelles couleurs vert et or, même si elles ne figurent pas dans ce teaser. Le format extérieur évoluerait légèrement, avec un écran de couverture passant de 6,3 à 6,4 pouces, grâce à des bordures réduites et un espace plus fin entre la charnière et l’écran.

Une blague marketing (presque) assumée

Google mise sur un ton léger dans sa communication : ouvrir un smartphone neuf est un plaisir, mais, avec le Pixel 10 Pro Fold, vous pourrez l’ouvrir deux fois. Selon l’humour de chacun, la punchline fait sourire… ou grincer des dents.

Si le ton est décalé, c’est sans doute aussi parce que le design n’évolue pas radicalement cette année. L’accent est donc mis sur l’expérience et les petites optimisations, plutôt que sur une refonte totale.

Les nouveautés attendues côté technique

Au-delà du look, le Pixel 10 Pro Fold devrait intégrer :

Certification IP68 : une première pour un pliable, le rendant totalement étanche à la poussière et résistant à l’eau

Batterie légèrement plus grande pour prolonger l’autonomie

Puce Tensor G5 signée Google, optimisée pour l’IA

Jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage pour les utilisateurs les plus exigeants

Une sortie repoussée à octobre

Si le smartphone sera bien annoncé le 20 août, il ne devrait pas être commercialisé avant octobre 2025. Un délai qui laisse le champ libre à Samsung, déjà sur le marché avec son Galaxy Z Fold 7, pour consolider sa position dominante sur le segment.

Avec ce Pixel 10 Pro Fold, Google ne cherche pas à révolutionner le format, mais à perfectionner sa recette en misant sur la robustesse, l’optimisation logicielle et quelques ajustements de design. Face à un Samsung toujours très fort sur ce marché, il faudra toutefois que Google en fasse plus pour séduire les amateurs de pliables… et convaincre ceux qui hésitent encore à franchir le pas.