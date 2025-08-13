Sam Altman (OpenAI) s’attaque à Neuralink avec Merge Labs

Si vous avez apprécié la querelle actuelle entre Elon Musk et Sam Altman et OpenAI, préparez-vous à un tout nouveau chapitre : bientôt, ils seront rivaux, non seulement dans le domaine de l’IA, mais aussi dans celui des interfaces cerveau-machine.

En effet, la rivalité entre Sam Altman, cofondateur d’OpenAI, et Elon Musk prend une nouvelle dimension. Selon plusieurs rapports, OpenAI prévoit d’investir massivement dans Merge Labs, une startup spécialisée dans les interfaces cerveau-ordinateur, afin de concurrencer directement Neuralink, l’entreprise neurotechnologique de Musk.

Un nouveau front dans la bataille Altman vs Musk

Ceci est clairement un sujet qui intéresse Altman depuis un certain temps ; il a écrit sur la « fusion » entre humains et machines sur son blog personnel en 2017, et la relie directement à son travail chez OpenAI :

The merge can take a lot of forms: We could plug electrodes into our brains, or we could all just become really close friends with a chatbot. But I think a merge is probably our best-case scenario.

Merge Labs, valorisée à environ 850 millions de dollars, cherche à lever 250 millions pour développer des implants neuronaux capables de fusionner les capacités cognitives humaines avec l’intelligence artificielle. La majorité de ce financement proviendrait du fonds d’investissement d’OpenAI.

Sam Altman, listé comme cofondateur de Merge Labs, ne participera pas aux opérations quotidiennes et n’investira pas d’argent personnel, mais l’implication stratégique d’OpenAI envoie un message clair : le secteur des interfaces cerveau-AI est un champ de bataille technologique clé pour les années à venir.

Merge Labs : Des ambitions technologiques face à Neuralink

Contrairement aux électrodes filaires de Neuralink, Merge Labs travaillerait sur une méthode moins invasive, réduisant les risques de lésions cérébrales. L’objectif : permettre un accès en temps réel à des IA avancées comme GPT-5 directement depuis le cerveau, pour assister l’utilisateur dans la communication, la mémorisation ou même la planification.

Cette approche pourrait transformer des domaines comme la médecine — en aidant les patients atteints de paralysie ou de maladies neurodégénératives — mais aussi l’augmentation cognitive pour le grand public.

Des défis éthiques et réglementaires

Comme Neuralink, Merge Labs devra composer avec un environnement réglementaire complexe et des préoccupations éthiques majeures. Les risques liés à la confidentialité des données cérébrales inquiètent déjà les experts, qui craignent un usage commercial abusif de données aussi intimes.

L’histoire récente de Neuralink, sous le feu des critiques de la FDA et des associations de défense animale, montre que la route vers une adoption de masse sera longue et semée d’embûches.

Un marché en pleine explosion

Le marché des interfaces cerveau-ordinateur pourrait connaître une croissance exponentielle dans les dix prochaines années, poussé par les besoins médicaux et les avancées en IA. Outre Neuralink, des acteurs comme Synchron ou Blackrock Neurotech sont déjà positionnés, mais l’association entre Merge Labs et OpenAI pourrait créer un avantage compétitif unique, notamment grâce à l’intégration native d’IA conversationnelles puissantes.

Sam Altman a souvent exprimé son intérêt pour des technologies capables d’accélérer la symbiose entre l’humain et l’IA. Avec Merge Labs, il semble vouloir concrétiser cette vision — et, dans le même temps, ébranler la domination que Musk espère établir avec Neuralink.

Si cette rivalité stimule l’innovation, elle soulève aussi des questions fondamentales sur la sécurité, la régulation et l’éthique de ces technologies capables de se connecter directement à notre pensée.