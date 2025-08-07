Accueil » Google Pixel 10 Pro XL : le modèle XXL fuite avant l’heure, avec design raffiné et puissance décuplée

Google Pixel 10 Pro XL : le modèle XXL fuite avant l’heure, avec design raffiné et puissance décuplée

Google Pixel 10 Pro XL : le modèle XXL fuite avant l’heure, avec design raffiné et puissance décuplée

À deux semaines de l’événement Made by Google prévu pour le 20 août, une fuite massive vient de révéler en détail le Pixel 10 Pro XL, futur modèle haut de gamme de la nouvelle génération Pixel.

Les rendus marketing officiels montrent un smartphone grand format, plus élégant, plus puissant, et clairement taillé pour rivaliser avec l’iPhone 17 Pro Max et le Galaxy S25 Ultra.

Pixel 10 : Un design raffiné mais familier

Les images fuitées, publiées par WinFuture, dévoilent un Pixel 10 Pro XL disponible en deux coloris : Moonstone (gris perle brillant) et Obsidian (noir profond). Le châssis en aluminium arrondi, les bordures fines autour de l’écran et l’imposante barre photo horizontale à l’arrière rappellent le design iconique des précédents Pixel Pro.

Le Pixel 10 Pro XL embarque un grand écran OLED Quad HD+ de 6,8 pouces, compatible 120 Hz avec une luminosité de 3 000 nits, ce qui en fait l’un des écrans les plus lumineux du marché. Ce panneau est protégé par le Gorilla Glass Victus 2, un gage de résistance face aux chutes et rayures.

Sous le capot, le nouveau SoC Tensor G5 fabriqué en 3 nm par TSMC promet une efficacité énergétique et des performances accrues. Il est épaulé par 16 Go de RAM et un stockage de 256 Go à 1 To, idéal pour les créateurs de contenus ou les utilisateurs avancés.

La batterie passe à 5 200 mAh, la plus grande jamais intégrée dans un Pixel, avec une recharge filaire de 39 W et 15 W sans fil via Qi2.

Un trio de capteurs photo de 48 mégapixels et plus de zoom

Côté photo, Google capitalise sur ses forces :

Un capteur principal de 50 mégapixels,

Un ultra grand-angle de 48 mégapixels,

Un téléobjectif périscopique de 48 mégapixels avec zoom optique x5 et zoom numérique jusqu’à x100.

À l’avant, la caméra selfie passe à 42 mégapixels, avec des capacités avancées en mode télémacro. Tout cela sera bien sûr enrichi par l’IA maison de Google, une des signatures de la gamme Pixel.

Android 16 et 7 ans de mises à jour

Le Pixel 10 Pro XL sera livré avec Android 16 dès sa sortie, et bénéficiera d’au moins 7 années de mises à jour, selon la promesse faite par Google. L’intégration au sein de l’écosystème Pixel (Pixel Watch, Pixel Buds, Nest…) est également renforcée, notamment avec des améliorations de connectivité Wear OS et des fonctions domotiques via Google Home.

Pixel 10 Pro XL : un smartphone tourné vers l’IA et la durabilité

Au-delà des spécifications techniques, ce Pixel 10 Pro XL semble incarner la stratégie de Google : innover sans tout bouleverser, mais en misant sur l’intelligence artificielle embarquée, la photographie computationnelle et un écosystème fluide.

La finition brillante apporte une sensation haut de gamme, mais attire facilement les traces de doigts. Plusieurs analystes soulignent que la force du Pixel 10 Pro XL résidera autant dans l’expérience logicielle que dans ses performances brutes.

Prix et disponibilité

Le Pixel 10 Pro XL serait lancé le 20 août 2025, avec une sortie décalée prévue courant octobre dans certains pays. Son prix de départ devrait être de 1 299 € en Europe, selon les fuites en provenance d’Allemagne.

Il sera présenté aux côtés des autres modèles de la gamme : Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro Fold, Pixel Watch 4 et Pixel Buds 2a.

Avec cette version XL, Google s’attaque directement aux géants du marché Samsung Galaxy S25 Ultra, Apple iPhone 17 Pro Max, OnePlus 13 Pro et Honor Magic 7 Ultimate.

L’enjeu sera de convaincre non seulement avec du hardware solide, mais surtout via une expérience Android propre, fluide, et orientée IA.