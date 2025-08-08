Accueil » OpenAI met fin à GPT-4o et o3 : GPT-5 devient le seul moteur de ChatGPT

OpenAI met fin à GPT-4o et o3 : GPT-5 devient le seul moteur de ChatGPT

OpenAI met fin à GPT-4o et o3 : GPT-5 devient le seul moteur de ChatGPT

C’est une décision qui secoue l’écosystème de l’intelligence artificielle : OpenAI vient d’annoncer la suppression de plusieurs de ses modèles emblématiques, notamment GPT-4o et le modèle o3, au profit du tout nouveau GPT-5.

Désormais, c’est ce dernier qui alimente tous les niveaux d’abonnement de ChatGPT — y compris la version gratuite.

Cette évolution vise à unifier l’expérience utilisateur, mais provoque un vif mécontentement parmi les développeurs et utilisateurs fidèles aux anciens modèles. Sur X, les réactions sont nombreuses : « un enterrement précipité » pour certains, une « trahison » pour d’autres, surtout ceux qui s’étaient fortement appuyés sur les spécificités de GPT-4o pour des projets créatifs, multimodaux ou techniques.

Pourquoi GPT-4o et o3 sont retirés ?

Dans un communiqué officiel, OpenAI justifie cette décision par les performances supérieures de GPT-5, présenté comme un modèle unifié, plus rapide, plus précis, et mieux capable de s’adapter à divers types de tâches. Ce dernier excelle notamment dans :

Le suivi d’instructions complexes

La compréhension de longs contextes

Le raisonnement logique et non-STEM

Et surtout, l’efficacité énergétique, un argument clé à l’échelle de l’infrastructure OpenAI.

Cependant, cette évolution soulève des problèmes d’adaptation, notamment pour les utilisateurs ayant conçu des GPT personnalisés ou des intégrations basées sur GPT-4o, souvent utilisés pour leurs capacités multimodales (texte, image, audio).

Une transition difficile pour les utilisateurs

Bien que GPT-5 soit effectivement plus performant, la suppression immédiate de modèles populaires comme GPT-4o a pris les utilisateurs de court. Les publications sur X se multiplient, pointant du doigt le manque de communication, les délais trop courts et l’impact direct sur les workflows existants.

Les créateurs de contenu, les développeurs indépendants et les petites entreprises sont particulièrement touchés, alors que les clients entreprise — eux — peuvent encore accéder aux modèles dépréciés via l’API OpenAI, comme le confirme VentureBeat. Cette différence de traitement entre grand public et entreprises soulève des critiques autour de l’équité et de la fiabilité du service.

Un précédent inquiétant pour les développeurs ?

Ce n’est pas la première fois qu’OpenAI procède à une dépréciation brutale de ses modèles. En début d’année, GPT-4.5 avait lui aussi été retiré de l’API. Et récemment, GitHub a également abandonné GPT-4o dans Copilot Chat, recommandant à ses utilisateurs de basculer sur GPT-4.1 — un changement qui illustre un ajustement massif de l’écosystème IA.

Le problème, c’est que ces retraits précipités mettent en péril les optimisations spécifiques réalisées par les développeurs. Beaucoup avaient bâti des outils et des automatisations autour de GPT-4o, qui offrait une gestion multimodale très performante. L’abandon soudain de ces modèles rend ces projets instables ou inutilisables, ce qui nuit à la confiance dans la plateforme.

GPT-5 : un pari sur l’efficacité et la consolidation

Derrière cette stratégie, OpenAI poursuit un objectif clair : réduire la fragmentation des modèles, simplifier l’interface utilisateur, et faire de GPT-5 le modèle universel pour tous les cas d’usage — écriture, code, santé, éducation, support client, etc.

Un « routeur intelligent » décide automatiquement s’il faut utiliser gpt -5 standard ou gpt -5 thinking (plus lent mais plus intelligent), en fonction de la complexité de la requête. Les utilisateurs Plus et Pro bénéficient de volumes d’utilisation plus généreux, mais même les comptes gratuits y ont accès.

D’un point de vue technique, GPT-5 permet à OpenAI d’optimiser ses coûts d’exploitation, tout en s’alignant sur les pratiques de ses concurrents directs, comme Anthropic (Claude) et Google (Gemini), eux aussi en pleine consolidation de leurs modèles.

Enjeux pour l’avenir : innovation ou précipitation ?

Cette décision pose une question de fond : faut-il sacrifier la stabilité pour l’innovation ? Si GPT-5 tient ses promesses (meilleure transcription, meilleur résumé, capacités élargies), alors ce changement pourrait être salutaire. Mais à court terme, la suppression de modèles appréciés laisse un goût amer.

L’avenir immédiat d’OpenAI dépendra de sa capacité à maintenir la confiance des utilisateurs indépendants, garantir la compatibilité rétroactive avec les projets existants et communiquer de façon plus transparente sur ses dépréciations futures.

GPT-5 prend le pouvoir, mais à quel prix ?

En retirant brutalement GPT-4o et o3, OpenAI choisit de parier sur l’unification plutôt que la diversité de ses modèles. Si GPT-5 s’impose comme un outil plus rapide, plus sûr et plus intelligent, il devra aussi répondre aux besoins spécifiques qui faisaient le succès de ses prédécesseurs.

Pour les utilisateurs, il est peut-être temps d’adopter GPT-5 comme la nouvelle norme, tout en restant vigilants sur l’évolution du service. Car dans un écosystème où les modèles peuvent disparaître du jour au lendemain, l’agilité devient la seule constante.