OpenAI a commencé à déployer son tout dernier modèle d’intelligence artificielle, GPT-4.5, pour les abonnés à son offre ChatGPT Plus. Cette mise à jour intervient une semaine après que le modèle a été lancé pour les utilisateurs de ChatGPT Pro, l’abonnement premium à 200 dollars par mois.

Dans une série de publications sur X (anciennement Twitter), OpenAI a précisé que le déploiement prendra entre 1 et 3 jours et que les limites d’utilisation pourraient évoluer en fonction de la demande des utilisateurs.

GPT-4.5 est le plus grand modèle d’IA jamais développé par OpenAI, ayant été entraîné avec davantage de puissance de calcul et de données que ses prédécesseurs. Toutefois, il n’est pas forcément le plus performant.

Selon plusieurs benchmarks d’intelligence artificielle, GPT-4.5 n’égale pas certains modèles concurrents, comme ceux de DeepSeek, Anthropic ou même d’OpenAI lui-même en matière de raisonnement et d’analyse contextuelle.

Malgré cela, OpenAI assure que GPT-4.5 dispose d’une compréhension plus approfondie du monde et d’une intelligence émotionnelle améliorée. L’entreprise affirme également que ce modèle « hallucine » moins, c’est-à-dire qu’il est moins susceptible de générer des informations incorrectes.

GPT-4.5, un coût d’exploitation très élevé

L’un des principaux problèmes de GPT-4.5 est son coût d’exploitation extrêmement élevé. OpenAI reconnaît même qu’il envisage de ne pas proposer GPT-4.5 à long terme dans son API, en raison de son coût prohibitif.

Voici les tarifs appliqués par OpenAI pour utiliser GPT-4.5 via son API :

75 dollars par million de tokens en entrée (environ 750 000 mots).

150 dollars par million de tokens générés en sortie.

À titre de comparaison, ces tarifs sont 30x plus élevés pour l’entrée et 15x plus élevés pour la sortie que ceux du modèle GPT-4o, actuellement la solution la plus rentable d’OpenAI.

Un modèle plus persuasif que jamais

Une particularité notable de GPT-4.5 est sa capacité avancée en rhétorique et persuasion. Lors de tests internes menés par OpenAI, il a été démontré que ce modèle excelle dans l’art de convaincre, au point d’avoir réussi à persuader une autre IA de lui donner de l’argent et de révéler un code secret.

Cette capacité pourrait être une avancée précieuse pour des applications en service client, marketing et négociation, mais elle soulève également des questions éthiques et de sécurité.

Avec un coût aussi élevé et une concurrence accrue, il reste à voir si OpenAI maintiendra GPT-4.5 à long terme ou si l’entreprise se concentrera sur des alternatives plus rentables.

En attendant, les abonnés à ChatGPT Plus peuvent déjà tester GPT-4.5, tandis que les entreprises doivent débourser des sommes importantes pour y accéder via l’API. Reste à savoir si la qualité justifie le prix… ou si OpenAI devra revoir sa stratégie face aux avancées rapides de ses concurrents.